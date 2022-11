El proyecto que propone incluir el acoso callejero como una modalidad del acoso sexual recibió un aire hoy de la Cámara de Representantes.

Los portavoces del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli y José Bernardo Márquez Reyes lograron que el portavoz alterno del Partido Popular Democrático (PPD), Roberto Rivera Ruiz de Porras, quien había votado en contra, pidiera la reconsideración de la pieza legislativa por lo que el proyecto de ley, queda sobre el tapete para próxima sesión ordinaria de enero.

El proyecto de ley (PS 236) de los senadores del MVC, Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe, fue derrotada en la Cámara en votación de 25-22, el pasado jueves, último día para aprobación de medidas en la actual sesión ordinaria que expira mañana martes.

PUBLICIDAD

“Se les hizo el acercamiento a algunos compañeros del Partido Popular y en la medida en que solamente se trata de mantener viva la medida y que hubiese algún tipo de enmienda o de asunto que se pueda atender, estuvieron dispuestos a pedir la reconsideración”, explicó Márquez Reyes. Agregó que también lograron los seis votos que requiere el reglamento cameral para que una moción de reconsideración sea secundada.

Dos populares, Estrella Martínez y Jesús Santa, secundaron la moción, así como, el novoprogresista, Luis “Junior” Pérez, quien había sido uno de los votos en contra. Además, de los dos representantes del MVC, el representante independentista, Denis Márquez Lebrón secundó también, la reconsideración.

En la reconsideración de medidas el reglamento de la Cámara exige que la moción tiene que ser presentada al cuerpo legislativo por uno de los votos en contra.

El pasado jueves, nueve populares, entre ellos, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez votaron en contra de la medida, además de 15 novoprogresistas y la representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz.

“Ahora tenemos que sentarnos con los que votaron en contra para asegurarnos que lleguemos a los 26 votos, pero nosotros entendemos que no debemos tener mayores problemas porque es una medida que se había aprobado con el mayor respaldo de cuatro delegaciones en el Senado. Quizás es un asunto de afinar lenguaje y aclarar cualquier duda. Que lleguemos a los 26 votos, estamos optimistas de que lo podemos hacer. Creemos que fue un problema más del cúmulo de medidas que estaban en discusión la semana pasada”, sostuvo Márquez Reyes.

PUBLICIDAD

“Me parece que en un país donde todo el mundo sabe que las mujeres son acosadas en la calle de manera constante, alguien no pueda votar por un proyecto para trabajar con ese asunto que todo el mundo sabe que existe en este país, es de estas cosas que pasan aquí en la Cámara, que uno pensaría que no deberían pasar, pero pasan como también, es votar por revanchismo, descargar proyectos absurdos y no leerse los proyectos antes de discutirlos” dijo Márquez Lebrón sobre la votación en la que se derrotó la medida.

El portavoz de la delegación novoprogresista, Carlos “Johnny” Méndez dijo por su parte, que está en contra de la medida porque no es punitiva. “Ese es el problema, mientras tú hagas más laxos los castigos, están promoviendo una conducta que es indeseable”, sostuvo el legislador, quien entiende que la labor comunitaria, una de las alternativas de castigo que dispone la medida, “no desalienta ese tipo de conducta”. Dijo, además, que el acoso “ya está atendido en el Código Penal”.

La pieza legislativa castigaría una serie de conductas impropias que pueden considerarse formas de acoso callejero, tales como comentarios sexuales, fotografías y grabaciones sin consentimiento, contacto físico indebido, persecución, arrinconamiento, masturbación en público, exhibicionismo o gestos obscenos, entre otras, que resultan ser intimidatorias, degradantes, hostil o humillantes para la víctima. El proyecto contempla la imposición de multas de $50.00, ocho horas de labor comunitaria por tales conductas y la obligatoriedad de asistir a un taller educativo de sensibilización contra el acoso callejero.

PUBLICIDAD

Medidas que van para Fortaleza

En la sesión de hoy, la Cámara concurrió con las enmiendas que el Senado le introdujo al proyecto que propone aumentar los salarios a fiscales, procuradores y registradores de la propiedad. La medida (Proyecto de la Cámara 1343) pasa a la firma del gobernador, Pedro Pierluisi.

También va a la Fortaleza, la Resolución Conjunta de la Cámara, 380 que crea una reserva de $350 millones para mitigar posibles reducciones en recaudos producto de los cambios en el marco contributivo a las empresas foráneas.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, dijo, sin embargo, que, en otras medidas, como la Resolución Conjunta de la Cámara 387, que asigna $1 millón a cada uno de los 78 municipios para las obras de recuperación por el impacto del huracán Fiona, fue remitida a un comité de conferencia en busca de un acuerdo antes de culmine mañana la sesión ordinaria.

El legislador indicó, además, que quedó en comité de conferencia, el Proyecto del Senado 552, que aumentaría de $38 millones a $100 millones, los créditos contributivos para la industria de cine de Puerto Rico. “No se concurrió porque quieren incluir una cláusula de separabilidad, pero entiendo que no es un issue mayor”, sostuvo para agregar que las cámaras podrían zanjar las diferencias de manera que la medida se apruebe mañana martes en concurrencia.

La Cámara retoma los trabajos mañana martes a las 11:00 a.m.