A días de iniciar la temporada de huracanes y a casi cinco años de la devastación provocada por María, unas 3,646 residencias permanecen cubiertas con toldos azules, confirmó este jueves el secretario de la Vivienda, William Rodríguez.

Señaló que todas las viviendas, identificada en los pasados meses mediante un esfuerzo en que participaron seis entidades sin fines de lucro, fueron incluidas en el Programa de Techos Azules para repararlas. No obstante, no pudo especificar una fecha en la que dejarían de tener como techo los toldos que repartió la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para evitar que el sol y la lluvia se colara por los daños registrados por el potente ciclón el 20 de septiembre de 2017.

“Se van a atender uno y cada uno. Esto es voluntario. El que no quiera no se va a atender. Pero, cada una de estas familias se va a atender. Vamos a eliminar el toldo azul y van a tener un hogar mucho mejor del que tuvieron antes. Esto no es reemplazar el techo y punto. Esto es llevarlos a una vivienda digna, una vivienda bajo los estándares del Departamento de la Vivienda federal. Así que todas estas familias, las que interesen, van a estar impactadas. Ya nosotros las visitamos. Le dejamos información y estamos en ese proceso de levantar ese trabajo que se va a estar haciendo en cada uno de estos hogares para eventualmente que puedan disfrutar de una vivienda que tenían antes del huracán María”, informó Rodríguez durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi dejó claro que la misión de su gobierno es eliminar estos techos azules.

“Lo que queremos es que no haya ni uno”, afirmó.

De hecho, se comprometió públicamente a conseguir más fondos para reparar estas viviendas si los que tiene asignado Vivienda no dan para cubrir la necesidad.

Aseguró que para los residentes de estas viviendas ya se ha desarrollado un plan para desalojarlos en caso de que se proyecte el azote de un huracán.

“Ha ido bajando consistentemente el número de viviendas con toldos azules. Hay que recordar que existen también toldos azules en facilidades comerciales y otro tipo de estructura que no necesariamente son viviendas. Hasta los tenemos, hay veces para albergar o proteger a vehículos de motor”, comentó.

La temporada de huracanes iniciará el próximo miércoles, 1 de junio. Se proyecta que sea una activa, según ha pronosticado la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

La proyección que publicó el pasado martes estipula que se podrían formar entre 14 a 21 tormentas con nombre, de las cuales seis a 10 podrían convertirse en huracanes y entre tres a seis llegarían a convertirse en huracanes con vientos de 111 millas por hora o más.