El Departamento de Educación convocó a miles de familias que integran el sistema público para que conectaran a un foro virtual a través de la plataforma Microsoft Teams, en el que se atenderían las dudas relacionadas a la reapertura de planteles programada para la próxima semana.

Sin embargo, durante la transmisión originada en WIPR donde participó la secretaria designada Elba Aponte Santos junto a otros funcionarios gubernamentales, no se contestaron inquietudes expuestas por los participantes en línea, por lo que las preguntas seleccionadas parecían darle continuidad al libreto.

A pesar de que hubo cuestionamientos tales como: “¿Qué harán en caso de que un estudiante o maestro se desmaye por la poca ventilación en los salones ya que no se permiten el uso de los aires ni los abanicos de techo?”, “¿Como los estudiantes que usan transportación escolar conocerán cuando las guaguas los buscarán a sus lugares de encuentros?” y “Por qué no han comenzado los maestros ‘homebound’ si ya las terapias se pueden dar presenciales?”.

Estas y otras dudas se quedaron en el aire, pero el Departamento se limitó a responder temas que ya han sido expuestos tanto en los medios de comunicación como en las diversas presentaciones en el foro de aproximadamente 45 minutos en el cual también participaron el administrador de ASSMCA, Carlos Rodríguez Mateo, el secretario asociado de Educación Especial, Eliezer Ramos Parés y la gerente de operaciones del Programa de Trabajo Social Escolar, Maribel de Jesús Álvarez.

Algunas de las preguntas seleccionadas fueron:

1. ¿Cuál será el plan para los niños que se mantengan en casa?

“Los estudiantes que se queden en el hogar como hemos planteado, este es un proceso flexible y los estudiantes continuarán a distancia con trabajos que le envíen los maestros o tomando las clases virtuales según los recursos que tengan disponibles y los horarios que haya establecido la organización escolar. Por eso le invitamos a participar de las asambleas de padres que estamos coordinando en cada escuela para detalles más específicos”, manifestó Aponte Santos.

2. ¿Cómo pueden ayudar los padres, tutores, maestros, a la población de menores para que el proceso de regreso a clases sea efectivo?

“Sin lugar a dudas, como mencionamos horita, mientras más información tengamos, menos temores vamos a tener y las decisiones que tomemos van a ser más acertadas. Por lo tanto, foros como estos abonan a ese grado de educación y orientación que necesitan nuestros padres y nuestras madres”, resaltó el administrador de ASSMCA.

“Es importante ahora que cada uno de los padres y madres entiendan los protocolos que tenemos que seguir y refuercen las conductas que hemos estado exhibiendo todo el año en nuestros hogares sobre el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de mano, la práctica del distanciamiento social. Y, también es importante que la comunidad escolar utilice las herramientas de ASSMCA para identificar conductas de riesgo a tiempo, de tal manera que podamos canalizar esas conductas de riesgo con nuestros profesionales de la conducta humana?”, agregó.

3. ¿Cuáles han sido las razones para que el personal de apoyo refiera a los padres al Departamento de la Familia?

“Siempre hay casos y hay casos. Cada caso se analiza de manera individual y particular. Se han realizado los referidos de aquellas situaciones o casos donde por ejemplo, no se localiza a la familia, los padres están renuentes a conectar a sus hijos, aun cuando el DE le ha provisto de equipo y de un ‘voucher’ para acceso al internet. Y otros casos donde no tienen herramientas para el manejo adecuado para poder sentarse con sus hijos, o sea, casos de maltrato, violencia fisca, violencia verbal y emocional”, destacó la profesora de Jesús Álvarez.

4. Los uniformes ya no le sirven a mis hijos, ¿puedo ir sin uniforme?

“Eso es correcto. En esta fase podrán ir, siguiendo los parámetros adecuados, sin uniforme. No tendrán que incurrir en ese gasto porque comprendemos la situación y que sería un gasto adicional y en este momento no es requerido”, señaló la secretaria designada del DE.

5. ¿Habrá enfermeras escolares en las escuelas?

“Nosotros contamos con una estación para desinfección y contamos con enfermeras escolares y también tenemos sicólogos y personal de apoyo que será elemento clave en este proceso”, mencionó la titular del DE.

6. ¿Cuáles son los cambios de comportamiento o las señales de alerta que podrían reflejar que menor necesite ayuda emocional?

“En primer lugar, cambio de conducta como resistencia a acudir a la escuela, cambios en los patrones de alimentación, cambios en los patrones de sueño. De igual manera, dentro de la resistencia a ir a la escuela, el retrasarse, el prepararse todas las mañanas para ir al ambiente escolar. De igual manera, dentro del aula, el que se vea cierto letargo, que se vea falta de atención del estudiante o algún cambio en los estados de ánimo. Todos esos son factores que tenemos que ir mirando, que tenemos que estar pendientes tanto los maestros como el personal educativo de tal manera que lo podamos canalizar a tiempo”, indicó el doctor Rodríguez Mateo.

7. ¿Y dónde podrían buscar ayuda?

“En ASSMCA tenemos una división especializada en niños y adolescentes, así que no solamente nuestros maestros, no solamente la comunidad escolar, también los padres, los tutores, pueden accesar a la línea PAS, a la línea de ASSMCA, al 1-800-981-0023”, destacó el exsenador y ahora administrador de ASSMCA.

8. ¿Si la primera semana se terminan las mascarillas, el alcohol, nos proveerán más o tenemos que comprarlas?

“Definitivamente el DE había entregado unos materiales y estamos entregando adicional. Vamos a estar monitoreando y cada director debe estar haciendo el inventario y haciendo las peticiones correspondientes para facilitarles todo lo requerido y estar en cumplimiento en este proceso lo cual es bien riguroso”, contestó Aponte Santos.

9. ¿De qué manera podemos saber cuáles son las escuelas aptas para reabrir?

“Nosotros estamos publicando un documento que es dinámico en nuestra página y a través de sus directores escolares y maestros y también todos los miércoles, el Departamento de Salud van a estar poniendo el municipio que está en color rojo y si el municipio está en color rojo, los estudiantes continúan a distancia”, afirmó la secretaria.

10. ¿Cómo usted me garantizará la limpieza en los baños, pasillos y salones?

“Nosotros hemos tomado la tarea de reforzar con conserjes adicionales y le hemos solicitado a cada director que, dentro de la logística, particularmente la limpieza de los baños tenga un personal monitoreando cada hora haciendo la limpieza”, acotó Aponte Santos.