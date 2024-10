El exrepresentante por el Partido Popular Democrático (PPD), Severo Colberg Toro, quien fue arrestado en la tarde del miércoles en el residencial Roosevelt de Mayagüez con drogas, proviene una prominente familia dentro de la Pava.

Es hijo del expresidente de la Cámara de Representantes (1981-1985), Severo Colberg Ramírez, y hermano del exrepresentante y exsecretario general del PPD, Jorge Colberg Toro.

En la política, a Colberg Toro se le conoció como Peby, recordó el exrepresentante independentista Víctor García San Inocencio.

El exlegislador era abogado. Se graduó de la clase del 1980 de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Se inició en la esfera política como asesor legal de la Cámara de Representantes, labor que fungió desde 1981 hasta 1990. Ocupó los cargos de asambleísta en el Municipio de San Juan; fue miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Puerto Rico, y presidió la campaña presidencial del reverendo Jessie Jackson en Puerto Rico.

Fue en las elecciones de 1992 que llegó a la Cámara de Representante como legislador por acumulación del PPD, cargo que ocupó hasta finales del 2004. Llegó a ser portavoz de la delegación popular en el 1995.

Entre las leyes en los que figura como autor se destaca, por ejemplo, el hecho de que los terrenos del Jardín Botánico de la UPR estén protegidos para su conservación.

Además, impulsó con éxito en su época un aumento de 3% en el pago del retiro de los jubilados del gobierno, fijó por ley el que se estableciera un protocolo médico para víctimas de violencia de género, hizo que se prohibiera la caza en el Caño Tiburones, en Arecibo, y fijó que en las agencias de gobierno hubiese ayuda de intérprete de señas para proveer servicios.

En la actualidad, Colberg Toro residía en Cabo Rojo, comentó el expresentante popular, José “Conny” Varela.

De una decisíón del Tribunal se da cuenta que este perdió su derecho para ejercer como abogado el 27 de mayo de 2009 por no haber pagado la cuota al Colegio de Abogados. No surge de ningún documento oficial que la sanción se haya eliminado porque se haya puesto al día con sus cuotas o por el hecho de que los letrados quedaron descolegiados en el 2014.

Su hermano, Jorge Colberg Toro, no pudo ser contactado por Primera Hora para este reportaje, pese a las múltiples llamadas y mensajes de texto que se le dejaron.

En su pasar por la Legislatura, a Peby Colberg Toro se le reconoció como un luchador por los derechos de los trabajadores. Principalmente, promulgó la sindicalización de empleados públicos, señalaron el Varela y García San Inocencio.

“Conocí a Peby para el cuatrienio del ‘96 al 2000, que yo llego como legislador. Pues, lo conocíamos como un legislador bien responsable, competente, vertical y de criterio propio”, precisó Varela, tras expresar lo sorprendido que se encuentra por el arresto del exlegislador.

Para ejemplificar el carácter que mostraba Colberg Toro en la Legislatura, Varela recordó que “en el 2000, cuando ganamos, reclutamos a (Carlos) Vizcarrondo para que fuera nuestro presidente y a él se le otorgó una comisión, no recuerdo si fue la de lo Jurídico. La cosa es que Vizcarrondo lo removió, porque votó en contra de un proyecto con el que no estaba de acuerdo y había determinación de caucus (de votar a favor) y él no la respaldó. Ahí muestra que él que tenía su criterio muy, muy personal en cuanto a medidas y proyectos, y si él entendía no era del beneficio para el país, él no respaldaba, aun cuando fuera una medida del PPD”.

Recordó que a principios de este cuatrienio recibió una llamada de Colberg Toro y este quedó en visitarlo a su oficina en Caguas, pero nunca llegó. Dijo que lo llamó en varias ocasiones al número con el que recibió la llamada y no tuvo éxito en contactarle.

“Cuando me enteré de la noticia, no lo podía a creer. Me quedé mudo. Es muy lamentable el suceso”, dijo sobre el arresto de su excompañero legislador.

Severo Colberg Toro junto al actual comisionado del PNP, Aníbal Vega Borges. ( WANDA LIZ VEGA )

Del expediente legislativo de Colberg Toro se destaca que este colaboró como coautor de múltiples medidas con representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP). Entre los nombres se destacó el del actual comisionado electoral estadista, Aníbal Vega Borges.

“Honestamente, no me acuerdo de las medidas, pero sí me acuerdo que hicimos muchas medidas juntos. Sí puedo indicar que era un buen debatiente, extraordinario. Se preparaba. Recuerdo una investigación que él estaba haciendo y me daba toda la investigación a mí. No se reunía con ningún testigo, a menos que yo no estuviese. En el hemiciclo tenía su verbo fuerte, pero sabía como tratar a sus compañeros”, indicó Vega Borges.

Sostuvo que también le tomó por sorpresa la noticia de que el legislador fue arrestado por drogas. Dijo que cuando lo vio en la foto, no lo reconoció.

Lamentó la situación, pues explicó que Colberg Toro “es una persona sumamente brillante. Espero se pueda recuperar de todo esto. Me da tristeza de verlo en esta situación de que lo estén acusando”.

García San Inocencio también lamentó el momento que atraviesa Colberg Toro, a quien conoce desde que estudiaban en la Escuela de Derecho.

“Me entristecí tanto cuando vi la foto, porque está bien cambiado”, señaló.

Ficha de Severo Colberg Toro ( Suministrada )

Explicó que a Colberg Toro le llamaban Peby, ya que compartía igual nombre que su padre.

“Si me preguntas de él como legislador, te diría que fue un legislador diligente..., un excelente compañero”, sostuvo.

“Ahora mismo estoy conmovido con la noticia y ojalá esté bien de salud. Me da mucha pena. La foto que vi no se parecía al Peby que conocí. !Qué golpe fuerte da la vida al correr de los años!”, precisó.

Por su parte, el exlegislador novoprogresista Antonio “Toñito” Silva recordó haber conocido a Colberg Toro en el 1992, cuando ambos entraron a la Legislatura por primera vez.

“Es una persona estudiosa. Es abogado. Siempre tenía una frase de aliento, de cooperar. Me ayudó grandemente igual que otros populares, como José Enrique Arrarás. Sabía que tenía problema con el alcohol, pero jamás pensé con un tipo de drogas. Aquí estoy pidiendo a Dios que lo ilumine”, soltó el legislador, quien también se mostró sorprendido con el cambio físico que muestra su excompañero.

Enalteció lo preparado que iba Colberg Toro a debatir las medidas y lo enérgico que se mostraba al defender sus puntos de vista. Dijo que este tipo de debate que surgía para aquella época ya no se ven en la actualidad.

Los entrevistados se mostraron disponibles para colaborar en ayudar en la recuperación de Colberg Toro.