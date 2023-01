El exalcalde de Santa Isabel, Enrique Humberto ‘Quique’ Questell Alvarado, enfrenta un diagnóstico de mieloma múltiple -un tipo de cáncer de médula ósea- descubierto tras una intervención quirúrgica en octubre pasado, cuando le removieron un tumor en la base craneal.

Debido a esto, Questell Alvarado se encuentra recibiendo un tratamiento ambulatorio de quimioterapias y radioterapias en el Hospital Auxilio Mutuo de San Juan, a donde tendrá que completar cerca de cuatro ciclos.

Así lo reveló su hija, Arlene Marie Questell Aguirre, en entrevista con Primera Hora, al señalar que su padre, asumió “una actitud positiva para batallar contra la enfermedad”.

PUBLICIDAD

Arlene Marie Questell Aguirre aseguró que su padre, el exalcalde de Santa Isabel Enrique Questell, ha tenido que adaptar una serie de cambios en su cotidianeidad tras su diagnóstico. ( Suministrada )

“Recientemente, fue diagnosticado con un tumor en la base craneal, el cual fue sometido a una intervención el 26 de octubre y producto de esa intervención, nos dijeron el tumor era maligno, pero con otros estudios que realizaron nos dejaron saber que mi señor padre tiene cáncer en la médula ósea”, expresó.

Asimismo, explicó que, “este tumor fue secundario; fue la señal para darnos cuenta de que tenía cáncer en la médula ósea y, producto de ese diagnóstico, empezamos tratamiento con radioterapia a nivel del tumor que tenía en la base craneal, para después de haber removido el tumor, pues, cancelar o quemar los residuos que habían quedado y, entonces, empezar el tratamiento por la médula ósea”.

Destacó que el exalcalde de 67 años ha tenido que adaptar una serie de cambios en su cotidianeidad, ya que no puede hacer fuerza y “controlar muchas cosas que hacía antes. Pero no significa que está limitado”.

“Él está recibiendo tratamiento ambulatorio, su quimioterapia. Él tiene que visitar el Hospital Auxilio Mutuo, dos días en semana. No quiere decir que el tratamiento es todos los días. Estamos en el primer ciclo de quimioterapias, junto con el segundo ciclo de radioterapias. Pero sí, está recibiendo (tratamiento) dos veces en el hospital y el resto de los días en su casa”, sostuvo al señalar que la intervención inicial fue en el Hospital Menonita de Cayey.

“Él lleva una vida… no es normal, pero sí (es) lo más parecido al ciclo de vida. Está en su casa con sus familiares, con sus amigos, no está recluido, está activo; claro, con unas limitaciones en relación a las cosas que puede hacer, distintas a las que podía hacer diariamente. No puede hacer fuerza, tiene que controlar muchas de las cosas que hacía antes, pero no significa que está limitado en su vida cotidiana”, admitió.

PUBLICIDAD

De otra parte, detalló cómo se dieron cuenta de que algo no estaba bien en la salud de su papá.

“En septiembre del pasado año 2022, empezó a tener visión doble, lo cual fue el indicativo de que algo no estaba bien. Producto de eso, hicimos cita, primero con el oftalmólogo, porque pensábamos que era un problema de la vista. Pero después de varios estudios se encontró que estaba este tumor en la base craneal, lo cual era un tumor que estaba rodeando la carótida, que es una vena que está en nuestro cerebro y que es esencial”, recordó.

Entretanto, describió como positiva la actitud de su progenitor, a pesar de que están conscientes de la magnitud del diagnóstico.

“Ha sido un proceso de adaptación a un nuevo estilo de vida, completamente distinto. Los que han tenido la oportunidad de conocer al alcalde, saben que es una persona sumamente activa, enérgica. No te puedo decir que no ha cambiado dramáticamente, pero su situación particular hace que haya alterado lo que era su forma de vida usual; él está muy positivo. Este martes (pasado) empezamos la quimioterapia y estamos en su tercer día con quimio y radio”, manifestó.

“Sabemos que vamos a tener, posiblemente, cuatro ciclos de quimioterapia y él será sometido a trasplante de médula ósea para ver cual es la respuesta. Positivos ante una recuperación que sabemos que, el cáncer de médula ósea no se cura del todo; él tiene mieloma múltiple que se trata de una forma muy particular, es un tipo de cáncer, no hay una cura como tal. Simplemente tal vez como los pacientes que viven con diabetes, o tratamiento para lo que le reste de vida, pero estamos muy positivos en relación al tratamiento”, resaltó.

PUBLICIDAD

Questell Alvarado tiene cinco hijos, incluyendo a Arlene Marie, quien es actualmente la directora de la Oficina de Cannabis Medicinal del Departamento de Salud.

“Nos adoramos todos y estamos en una unión, como siempre la hemos tenido. Pero en este momento, sabemos que lo más importante es estar con él y apoyarlo y darle toda la energía que podamos para que este procedimiento, él lo tome de la mejor manera. Él tiene una respuesta muy positiva. Mi papá tiene unas ganas de vivir inmensas”, confesó.

“Creo que aquí lo más importante es la actitud y enfrentarse a la realidad de la enfermedad, eso no va a eliminar que la enfermedad está ahí y que estamos trabajando, como muchos puertorriqueños, contra el cáncer. Ahí vamos, en una batalla donde sabemos que Papa Dios es el que nos guía y quien sabe cuándo es. Todos estamos positivos en que vamos a dar una súper batalla”, concluyó.