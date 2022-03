La ciudadanía mayagüezana se quedó boquiabierta con la repentina suspensión sumaria de su alcalde, José Guillermo “Guillito” Rodríguez Rodríguez, quien no pudo entrar hoy a la alcaldía por orden del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).

Tras conocer la noticia, varias personas se allegaron a las inmediaciones del ayuntamiento dirigido por Rodríguez hace cerca de tres décadas, quizás para ver con sus propios ojos lo que estaba aconteciendo. Unos estaban anonadados o tristes, mientras que otros confesaron que “ya era tiempo”.

Para el exlegislador municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Orlando Muñiz Bonet, el gobierno capitaneado por el ejecutivo municipal afiliado al Partido Popular Democrático (PPD), empezó “por mal camino”.

“Desde que José Guillermo comenzó en el ‘93, que me nombró en la Junta de Subastas del municipio, porque yo estaba en radio, él decía que yo era un defensor del pueblo. A los seis meses rompimos porque me di cuenta que ya habían empezado a robar, y ya habían empezado a hacer negociaciones con Lozada Auto y empezaron a hacer ‘revoluces’ con carros”, denunció.

“Yo empecé a señalar que la administración de José Guillermo llevaba un mal camino. José Guillermo no es víctima ni ha sido víctima nunca. La única víctima aquí ha sido el pueblo de Mayagüez, esa es la víctima… nosotros, los que por 32 años confiamos en ese tipo pa’ que nos trajera esto. El pueblo está hipotecado”, lamentó el exasambleísta pipiolo.

Asimismo, confesó que la remoción del ejecutivo municipal está “a destiempo”.

“Esto debió haber sucedido hace tres cuatrienios atrás. Mayagüez tiene 84 mil habitantes ahora mismo cuando esto era una ciudad de 140 mil habitantes. La gente se ha ido de Mayagüez”, recalcó.

“El cáncer está ahí todavía con su hermano, su primo, la representante Jocelyne Rodríguez, Evelyn Vázquez, Peter Muller y todos esos gánsteres todavía son parte de eso ahí… Reinaldo Torres Oliveras que es el administrador de Mayagüez. Ahí está el cáncer y mientras esa nube esté ahí no hacemos na’ con sacar a José Guillermo, porque el vicealcalde que él nombró es un nene de marquesina y ellos lo controlan”, advirtió.

“Yo te aseguro a ti que lo van a controlar y van a controlar eso pa’ que no salga o salga lo menos posible. Ahí han desaparecido documentos, ahí han quemado documentos, ahí han hecho barbaridades. Esa es la verdad, esa es la realidad del gobierno de José Guillermo Rodríguez que pudo haber pasado a la historia como un hombre joven que un pueblo como este lo hizo brillar y no fue así. Sale abochornao porque sale señalado por corrupto”, argumentó.

No obstante, Muñiz Bonet señaló que está “satisfecho estoy porque por lo menos lo paramos aquí, pero ahí queda todavía parte del cáncer y si no se saca el cáncer completo no hay chance”, insistió el exlegislador del PIP en Mayagüez del 1980 al 1988.

Asimismo, reveló la aparente intención del PPD de “mover a la representante Jocelyne Rodríguez en sustitución de José Guillermo Rodríguez, y sería más de lo mismo porque Jocelyne es parte de ese esquema”.

Por su parte, Ricardo Paret Vélez de 87 años, señaló que, independientemente de la veracidad sobre las imputaciones contra Rodríguez Rodríguez, detrás de la acción del PFEI se esconde un plan político partidista para desbancarlo.

“El gobierno de aquí, a través del Departamento de Justicia, querer darle un golpe bien fuerte al Partido Popular para desbancar a Guillito y posteriormente para sacar beneficio político para el PNP. Yo no soy popular ni cosa que se parezca, pero viéndolo bien, objetivamente, ese para mi es la acción de Justicia”, opinó.

“Es muy posible que la acusación que le hacen a Guillito esté basada en hechos contundentes, por el problema que todos conocemos desde que pasó con las asociaciones esas que crearon aquí y que cometieron el error ese de mal utilizar los $9 millones que habían señalado para lo del Centro Médico. Entonces, Guillito cometió un error garrafal de ponerse a usar esa cantidad de dinero para otros fines”, censuró.

Mientras que Eric Nieves Mounier aseguró que el pueblo de Mayaguéz está “cansa’o, abogia’o y fatiga’o”.

“Así está el pueblo de Mayagüez con esta situación de Guillito en la alcaldía, porque nosotros lo sufrimos aquí. Vete pa’ los barrios cómo están con toldos todavía, vete pa’l Centro Médico cómo está perdido con $9.8 millones que le dieron, después de que es del municipio ese hospital. Queremos que Guillito se vaya y su administración”, asintió.

Igualmente, Jaime Gómez Álvarez, residente en la calle Cantera, reseñó que “él (alcalde) abandonó el barco hace tiempo, a él no se le ve”.

Jaime Gómez, residente de la calle Cantera del municipio de Mayagüez. ( Jorge A Ramirez Portela )

“Ya raya en lo fuera de lo normal de que una persona que lleve tanto tiempo como alcalde tenga el pueblo en las condiciones que lo tiene. Es un alcalde que nunca se le ve en ningún lado. No hay ayuda… tú buscas ayuda y lo que te dan es largas y largas y abuso con las personas mayores” puntualizó.

Mirando hacia la casa alcaldía, Jaime denunció que la administración municipal no ha ayudado a su madre, María Álvarez, cuya casa “se está cayendo en cantos”.

“Esa es una tensión todo el tiempo y uno no puede dormir con la tensión de que la casa se caiga. Estamos cansados de que siga pasando lo mismo. Ya están cómodos ellos, que los demás hagan lo que puedan”, lamentó.

Luisa Olivieri consideró que la movida del PFEI al suspender sumariamente al alcalde de Mayagüez, fue acercada.

“Hacen falta muchas cosas aquí, (el alcalde) no ha hecho muchas cosas bien, pues, las cosas no están bien aquí en Mayagüez”, mencionó.

Por su parte, Aida Rosado quien es no vidente, dijo que “tengo mucha nostalgia, mucha compasión, lo siento mucho”.

“No se puede confiar en todo el mundo, hay que usar el dinero que se le asigna a las personas y a las entidades y a los gobiernos para lo que se le asignó. No me alegro de eso. No estoy contenta, pero son cosas que pasan, cosas de la vida y hay que seguir para adelante”, resaltó.

En otro lado de la plaza pública estaba la empleada municipal, Emily Marrero Morales, quien salió a defender al alcalde al insistir que es inocente del esquema para desviar $9.8 millones asignados al Centro de Trauma de Mayagüez.

“Eso es incorrecto… lo que están haciendo es una injusticia con él, porque él no está con dinero. El ha sido una persona honesta y muy buena y él no ha tocado nada, porque la persona que tocó ese dinero que defraudó está presa. Si no ya los federales lo hubiesen metido preso, lo que pasa es que quieren hacerle daño como ha sido un mejor alcalde, ha echado a Mayagüez adelante”, afirmó.

“Lo que quieren es hacerle daño. Pero allá arriba está Dios que lo va a ver, gente de maldad que (el alcalde) le ha dado la mano. Pero él no ha tocado, es una persona inocente, él está tranquilo y sería una pena que lo suspendieran y le pidieran la renuncia, él es tremendo alcalde. Si él fuera malo yo lo digo porque lo malo yo no lo aplaudo. No es porque me dé trabajo yo lo defiendo”, agregó al destacar que “lo he llorado y lo he sentido”.