El Departamento de Justicia radicó 65 cargos criminales contra Roberto Cruz Vélez, exempleado del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC) del Departamento de Salud, por alegada apropiación ilegal de fondos públicos.

Según la investigación en su contra, entre octubre de 2021 y mayo de 2022, Cruz Vélez falsificó la firma de su supervisora en múltiples formularios oficiales para reclamar dietas de forma fraudulenta y apropiarse indebidamente de fondos públicos.

Entre los cargos radicados figuran: Apropiación Ilegal Agravada, Fraude y Falsedad Ideológica. Además, Cruz Vélez enfrenta un cargo por violar el Artículo 4.2(b) de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental, que prohíbe ciertas conductas éticamente indebidas por parte de empleados públicos.

La jueza municipal Brenda Y. Sala, del Centro Judicial de San Juan, encontró causa probable para arresto y le impuso una fianza global de $130,000.

“Desde nuestra agencia y en colaboración con otras dependencias de seguridad investigaremos y procesaremos a quienes utilizan su posición para beneficiarse de manera indebida, protegiendo así los recursos públicos y la confianza de la ciudadanía”, afirmó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

La vista preliminar de este caso fue pautada para el 6 de octubre en la sala 606 del mismo tribunal.

El caso fue investigado por la agente especial Lesley Izquierdo Tirado, del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Seguridad Pública, y está a cargo de la fiscal Ana R. Garcés Camacho, de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor.