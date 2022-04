Los secretarios de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, y de Hacienda, Francisco Parés Alicea, anunciaron hoy la radicación de cargos por evasión contributiva contra un “YouTuber” e “Influencer” del sector de automóviles y su esposa.

De acuerdo con los secretarios, a Waldemar Santos Flores, conocido en las redes sociales como “Waldys Off Roads” y su esposa, Arlene M. Jiménez Rodríguez, se les imputa no haber cumplido con el pago de $900,000 en contribuciones.

Waldys Off Road, el influencer demandado por el Departamento de Hacienda y el Departamento de Justicia por evasión contributiva. ( Captura )

Según se explicó, los imputados enfrentan 14 cargos por violación a la sección 6030.16 (a), penalidad por presentar planillas, declaraciones, declaraciones juradas y reclamaciones fraudulentas, del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado. Se indicó que omitieron ingresos para los años contributivos 2017 al 2020.

El caso fue presentado ante la jueza Raiza Cajiga, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, quien determinó causa para arresto por todos los delitos imputados.

El tribunal fijó una fianza global de $80,000, que fue diferida a través del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ).

La vista preliminar fue pautada para el 22 de abril próximo.

De ser encontrados culpables, ambos imputados podrían enfrentar penas de hasta 8 años de prisión.

“Quienes no cumplen con el pago de contribuciones no solamente están violando la ley, sino que están poniendo una sobrecarga en los hombres y mujeres de Puerto Rico que pagamos contribuciones. Además afectan la vida diaria, ya que el progreso se ve interrumpido cuando personas como esta y otros evasores dejan de pagar sus impuestos”, comentó el secretario de Justicia.

El secretario de Hacienda explicó que Santos Flores tiene un taller en Cidra “que se dedica a la reparación y modificación de vehículos todoterreno especializados en la marca Jeep. Además compra y vende piezas y accesorios especializados para vehículos de motor”.

“Con tan solo mirar el contenido que mirar el contenido que crea este señor a través las redes sociales, se podrían dar cuenta que no son cualquier Jeep, que definitivamente son unos vehículos onerosos, modificaciones onerosas que se estaban llevando a cabo”, detalló, agregando que Santos Flores tiene una cuenta en YouTube, “Waldys Off Road”, “que tiene alrededor de 167,000 suscriptore” que promociona no solo a través de Puerto Rico, sino también a nivel internacional “como la tienda de modificaciones de vehículos más ‘hardcore’ de Puerto Rico”.

Agregó que la pareja tiene dos corporaciones activas registradas en el Departamento de Estado, una que se dedican a la compra, venta, distribución e instalación de accesorios para de vehículos de motor y rotulación comercial, en la que Santos Flores “aparece como único oficial y accionista”; y la otra que se dedica a administrar negocios de comida, “en la cual Santos Flores y su esposa Jiménez Rodríguez son los únicos accionistas”.

Esas corporaciones, sostuvo, dejaron de reportar al Departamento de Hacienda aproximadamente $1.8 millones, “a su vez evadiendo el pago de aproximadamente $900,000 en contribuciones”.

Parés Alicea dijo que en 2021 Hacienda emitió un boletín informativo en el que daba a conocer a la ciudadanía distintas campañas de fiscalización que llevarían a cabo, en las que estarían prestando “un poco más de atención” a personas tales como “influencers”, creadores de contenido y tenedores de decretos contributivos. Agregó que en 2021 se emitió además una carta circular detallando “los deberes de los creadores de contenido” y alertando que luego de esa campaña de orientación, “que creo que orientamos hasta la saciedad”, comenzarían “los procesos de monitoreo y de intervención para determinar las distintas acciones”.

“Y aquí no fantasmeamos. El Departamento de Hacienda cuando empeña su palabra, la cumple. La cumple con los contribuyentes que han radicado su planilla hasta la fecha, donde tenemos 620 planillas radicadas, cifra récord, que tienen el dinero depositado en su bolsillo, más de $1,124 millones. Eso es una palabra empeñada, una palabra cumplida”, afirmó Parés Alicea. “También prometimos que íbamos a fiscalizar y me complace saber que ya se van viendo de estos esfuerzos”.

Se hizo eco de las palabras de Emanuelli Hernández y reiteró que “cada vez que una persona incumple, ustedes que cumplen con sus responsabilidades terminan pagando el ticket. Y eso es lo que está en juego aquí, un sistema contributivo más equitativo, donde si todos cumplimos con nuestras responsabilidades, en teoría, los que cumplimos hoy deberíamos pagar menos”.

“Y por eso es importante encausar, llevar hasta las últimas consecuencias este tipo de caso y señalarlos públicamente”, añadió.

A preguntas de la prensa, Parés Alicea indicó que, “en esta etapa, por razones estratégicas, no vamos a divulgar en específico el carácter de los ingresos omitidos”, pero insistió que era suficientes para someterles los cargos que se presentaron.

Asimismo, a preguntas sobre si están investigando casos similares, el secretario de Hacienda fue categórico en que “sí, y vendrá más (acusaciones). Hay otros creadores de contenido que amasan fortuna y presentan planillas de pobreza, que están siendo observados e investigados actualmente por el Departamento de Hacienda, y mi expectativa es que se presenten (acusaciones) más temprano que tarde”. Admitió que es una tarea difícil dar con los evasores contributivos, pero recordó que Hacienda ha estado dando los pasos para combatir la evasión contributiva y ha logrado grandes avances en la fiscalización, con acuerdos colaborativos con el Departamento de Justicia, el cobro de IVU en ventas por internet, la implantación de avances tecnológicos, perfeccionamiento de planes de pago, evitar que personas cayeran en incumplimiento, entre otras iniciativas.

El fiscal Rodney Ríos, director de la División de Delitos Económico del DJ, comentó que andan tras personas que han identificado que “tienen un estilo de vida sumamente lujoso” pero reportan “ingresos tan absurdos de $30,000, solicitan los beneficios del PUA, solicitan beneficios del CARES Act. Son personas que tienen un tipo de vida lujoso, ostentoso, que no va acorde a lo que indican que supuestamente ganan”.

Parés Alicea evitó dar detalles de cómo dieron con esta pareja acusada de evasión contributiva, pero invitó al “contribuyente que cumple” a denunciar a aquellas personas que “ven en claro incumplimiento”. Agregó que cualquiera puede denunciar “de manera confidencia, ni siquiera tienen que divulgar su nombre, distintos patrones de incumplimiento, que podrían llegar a nivel de evasión”, a través del portal de SURI Confidencias, que se accede a través de la plataforma de SURI.

Agregó que “hay un programa de divulgación voluntaria” que permite acudir ante Hacienda para divulgar “aquella información que omitió” y poner sus cuentas en orden antes que sea demasiado tarde. “Y le voy a decir esto a los evasores, es mejor un plan de pago que la cárcel”.

“La pregunta no es si lo vamos a ver, porque lo vamos a ver. La pregunta es cuándo. Mi recomendación a la persona es que al momento de radicar la planilla cumpla con su deber, cumpla voluntariamente con su responsabilidad contributiva. Y que sepa que el Departamento de Hacienda hoy tiene un proceso mucho más riguroso en el procesamiento de la planilla, con mucha más información que lo que ocurría una década atrás”, insistió Parés Alicea.

Por otro lado, Parés Alicea ofreció una actualización sobre otro caso por evasión contributiva, el de Luis Benítez, y comentó que las demandas que presentó contra el Departamento de Hacienda y él en su carácter de secretario, “tanto en el Tribunal de Primera Instancia como en el Apelativo, básicamente no ha prevalecido la posición del señor Luis Benítez, una vez confirmando la capacidad que tiene el Departamento de Hacienda de crear consciencia sobre estos casos y que, distinto a lo que quieren los evasores contributivos, podamos llevarle la información a todos los contribuyentes que cumplen y tienen un interés apremiante de saber cómo se está administrando nuestro código de rentas internas”.

Prometen justicia en el caso de la reserva de Salinas

En otro asunto que está en la atención pública, el secretario Emanuelli Hernández comentó que el DJ está trabajando en la investigación las irregularidades que se presume fueron cometidas en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina Bahía de Jobos, en Salinas, y prometió que se haría justicia.

Según ha trascendido, en la reserva se desforestó el mangle, se rellenaron terrenos y se construyeron casas, muelles y áreas para instalar trailers.

“Esta semana ordené una investigación de carácter criminal. La investigación de carácter civil, pues obviamente la está llevando a cabo (el Departamento de) Recursos Naturales (y Ambientales)”, afirmó Emanuelli Hernández.

“En el aspecto criminal, ya hemos designado tres fiscales en este caso, dos fiscales más la jefa de (la División de) Integridad Pública. Estamos pensando unir otro fiscal adicional, porque esto es un tema que va a requerir no solamente la investigación, sino de una evaluación en conjunto de varias agencias”, agregó.

Indicó que ya se han comunicado con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para que indiquen las personas de contacto e “ir encaminando la investigación”.

“Pero definitivamente ya estamos identificando varias personas, varias entidades. Y, créanme, podrá pasar el tiempo de que una persona saque su trailer de allí o se mude, pero los vamos a coger. Los vamos a coger. No tenga la menor duda de eso”, insistió el secretario de Justicia.