Cargos criminales contra un individuo fueron radicados por violación a los artículos 1 y 6 de la Ley 241-1999, mejor conocida como la Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico por posesión ilegal de 116 pericos “ringneck” en una finca ubicada en el barrio Santana del municipio de Sabana Grande.

El anuncio lo hizo el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, quien recordó que esto fue parte del trabajo investigativo de los miembros del Cuerpo de Vigilantes quienes el 8 de septiembre intervinieron con esa persona en el municipio de Sabana Grande, mientras se dedicaba, ilegalmente, a importar estos pericos.

“El DRNA tiene un compromiso con implementar una política de ley y orden en todo momento. Los pericos ‘ringneck’ no son parte de nuestra fauna y ecosistema, su posesión y venta está prohibida en Puerto Rico. Con esta radicación de cargos se envía un claro y contundente mensaje de que no se trafica con especies exóticas prohibidas”, señaló el secretario.

Los pericos “ringneck” provienen , principalmente, de la India, así como algunos países en África suroeste. Los mismos son llamativos por sus vistosos colores.

“Reconocemos el trabajo y dedicación de los miembros del Cuerpo de Vigilantes que laboraron este caso desde que inició el mismo en nuestra oficina dentro del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín con el trabajo de un grupo de técnicos de Internet, entre otros”, agregó Quiles.

Según la investigación preliminar, el individuo tenía un negocio de venta de estas aves que fluctuaba entre los $250 y $300 por ejemplar.

Las aves fueron trasladadas al Centro de Rehabilitación de Especies Nativas y Manejo de Especies Exóticas de Puerto Rico, ubicado en la reserva natural del bosque de Cambalache en el municipio de Arecibo.

La denuncia, número 2025-70-705-00562, fue presentada el pasado 13 de noviembre en el Tribunal de Primera Instancia, Centro Judicial de Mayagüez, sala de San Germán.

La vista está pautada para el 18 de diciembre a las 3:00 de la tarde.