La representante de Cayey y Cidra, Gretchen Hau, radicó una medida para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas identificar espacios públicos para el establecimiento de negocios ambulantes.

La medida se produce luego que el DTOP entregara cartas para que ese tipo de comercios informales movilicen sus operaciones fuera de las carreteras del país.

La Resolución Conjunta de la Cámara 366, ordena, además, la creación de un mapa digital de acceso público que identifique dichos espacios, así como las condiciones aplicables para su uso, entre otros aspectos.

“La radicación de esta medida nace de proteger las oportunidades de trabajo de quienes con sacrificio levantan a sus familias y contribuyen a la actividad económica del país. Detrás de cada negocio ambulante hay una familia que busca y aporta con mejores oportunidades para todos”,sostuvo Hau en declaraciones escritas.

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“Por ello, es meritorio que el personal del DTOP contribuya con la identificación de espacios públicos para el establecimiento de los negocios que, conforme su reglamento,incumplen con la ley y así garantizar la fuente de ingresos de esa familia, proteger sus sueños al igual que el sacrificio que a diario realizan”.

De la medida se desprende la solicitud de coordinación de esfuerzos por parte de agencias como DTOP, la Autoridad de Transportación y Obras Públicas en conjunto con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para identificar y catalogar áreas aptas para que los dueños de los negocios continúen el intercambio de bienes y servicios. Además, establece un máximo de 180 días para que las agencias rindan un informe conjunto ante la Asamblea Legislativa sobre los espacios identificados, entre otros.

“A través de la pieza legislativa se busca concretar un marco jurídico que brinde seguridad a los pequeños comerciantes, al mismo tiempo que permita al Estado cumplir con su deber ministerial de velar por el cumplimiento de las actividades permitidas así como la seguridad de quienes discurren por las vías de rodaje del país. Ninguna familia debe enfrentar la incertidumbre de perder su sustento, por lo cual es necesario explorar alternativas que permitan la operación de los negocios deforma segura y ordenada”, expresó Hau.

“Hacer lo propio representa un acto de justicia social para miles de familias cuya única fuente de ingresos depende de la continuidad de la operación de su negocio”.

La representante indicó además que la creación de un mapa digital con los espacios identificados para el establecimiento de negocios ambulantes contribuirá en aumentar la cantidad de este tipo de comercio, lo que a su vez, redundaría en el fortalecimiento del desarrollo económico en todos sus renglones.

Hau hizo un llamado a los legisladores tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado a dar paso a la medida y con ello evitar el cierre de los negocios.