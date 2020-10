Aunque no precisó la cantidad ni el status de las investigaciones, la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera dijo ayer que “hay querellas” por la falta de balance en las juntas de voto a domicilio.

La jueza sostuvo sin embargo, que toca a los partidos políticos tener a todos sus funcionarios de colegio y a aquellos funcionarios que formarán las juntas de balance para tomar el voto de los electores que solicitaron ejercer el derecho desde sus viviendas.

El sábado personas de distintos puntos de la Isla se quejaron en las redes sociales de que solo iba una persona a tomarle el voto en las casas, mientras, los comisionados electorales del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín y del Proyecto Dignidad, Juan Manuel Fronteras, denunciaron que funcionarios del Partido Nuevo Progresista (PNP) “pretendían salir solos a hacer algunas de las rutas”.

“Hemos recibido querellas, las radica un ciudadano o comisionado que tenga la creencia o sospecha de que se ha cometido algún tipo delito electoral y acude a la Policía a levantar una querella. De ordinario la CEE no recibe las querellas en términos de poderlas procesar. Sí, hemos tenido conocimiento que se han radicado las querellas”, expresó la Presidenta alterna en entrevista con Primera Hora.

Un total de 105,373 electores, la mayoría mayores de 60 años, solicitaron votar a domicilio, para lo cual, los partidos crearon 4,719 rutas para recoger este sufragio desde el sábado 24 de octubre hasta el próximo 2 de noviembre, día antes de la elección general. Podían solicitar voto adelantado a domicilio electores con impedimentos físicos, cuidadores de personas de mayor edad, encamadas o con alguna condición médicas, así como los asilos de ancianos.

Primera Hora solicitó a la CEE información sobre el número de querellas, pero al cierre de esta edición no se había recibido.

“Como comisión validamos todas las preocupaciones que puedan surgir en cuanto a la integridad del voto y la intención electoral. No obstante, aquí hay una cosa que entender y es que todos los partidos tienen que hacer sus mayores esfuerzos para identificar sus funcionarios y propiciar el que todas las rutas establecidas tengan balance mínimo de dos y eso es un asunto que los partidos tienen que asegurarse que van a estar representados en todas las rutas”, indicó Padilla Rivera.

Dijo que el voto a domicilio prácticamente está comenzando y recalcó su llamado de que “todos los partidos” procuren tener a sus funcionarios y sus juntas completas. “También tenemos la contra parte, de si nos los tengo completos, la ruta no sale y si la ruta tiene 20 personas esperando, pues entonces dónde está el derecho de ese elector de habérseles dado la oportunidad de votar a domicilio y no haberlo podido hacer porque los demás partidos no lograron el balance o no lograron identificar funcionarios para que salieran mínimo dos. Hay un contrapeso que tenemos que atender. Las preocupaciones todas son válidas”, indicó.

“Es un asunto que atiende el reglamento y manual aprobados por los partidos, que establece que a las 7:00 a.m. se convocarán, a las 8:00 a.m. deberán salir y si la junta no está completa, la comisión local determinará que procederá toda vez lo que hay es un solo funcionario”, sostuvo Padilla Rivera.

Dijo que la resolución del presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer dispone que en la medida en que no están los funcionarios completos pudieran el comisionado en propiedad y el alterno constituirse como funcionarios para tomar el voto, pero si tienen las debidas las certificaciones. Además, indicó que la resolución dispone que también puede solicitarse un observador de los partidos que faltan para que acompañen al funcionario.

-¿El que solo haya un partido presente, puede afectar la intención del elector?, preguntó este diario.

“Cualquier cosa pudiera de alguna manera interferir o afectar la intención del elector mientras no haya una intención firme, pero nosotros por eso mismo, es que se autoriza la figura del observador”, indicó Padilla Rivera.

Dijo sin embargo, que “todo va a corriendo hasta ahora sin ulteriores contratiempos” y detalló que del voto por correo ya han recibido el 59 por ciento de los sobres enviados.

En cuanto al voto a domicilio, dijo que el avance “va a depender de las rutas que han establecido los 110 precintos, de cómo van a a trabajar las rutas por día”. No obstante, agregó que “de ordinario, tampoco se han recibido ulteriores contratiempos en cuanto a la salida de las rutas se refiere” y sostuvo que a partir de mañana lunes 26 de octubre, se van a estar recibiendo los votos recopilados de las rutas a domicilio en la Junta Administrativa de Voto Adelantado (JAVA).

Otra opción que tenían los electores para votar de forma adelantada era por correo. De este grupo, unos 57,307 electores hicieron la solicitud, de los cuales 28,541 ya han devuelto a la CEE sus papeletas votadas.

El próximo 31 de octubre se realizará el voto adelantado de manera presencial en unos 630 colegios de votación. En este evento participarían 53,162 electores