El exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, será acusado criminalmente esta mañana, durante una vista judicial ante el Tribunal de Primera Instancia de San por supuestamente haber otorgado un contrato en el 2017 que habría provocado el desembolso ilegal de fondos públicos.

La vista fue citada para las 9:00 a.m.

Originalmente, la vista se supone que se celebrara el pasado 21 de enero, sin embargo, fue suspendida porque los fiscales especiales independientes del caso enfrentaban problemas de salud.

Las imputaciones

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) no ha revelado los cargos específicos que se le imputarán a Maldonado Gautier, no obstante, el extitular de Hacienda afirmó el pasado enero que no ha cometido “ningún” acto que conlleve alguna acusación en su contra. Dijo que no tiene que preocuparse “de nada”.

Mayra López Mulero, abogada de Maldonado, dijo por su parte, que han mencionado que pudiesen presentarse en contra de su cliente violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. Pero, aclaró a la prensa que su cliente nunca ha enmendado ningún informe radicado ante la Oficina de Ética Gubernamental por problemas con la información brindada.

“Yo no tengo conocimiento en absoluto de nada (de los cargos a presentarse), porque no se han dignado en la Oficina del PFEI en notificarme, como corresponde qué se pretende radicar contra el señor Raúl Maldonado Gautier”, informó a su llegada a la corte el pasado 21 de enero.

La abogada insistió en que Maldonado Gautier ha sido investigado “cabalmente” desde que fue destituido como secretario de Hacienda el 24 de junio de 2019 y, supuestamente, por orden del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Aludió a que lo que ha enfrentado su cliente es una “cacería de brujas”.

De paso, manifestó que la persecución que ha enfrentado Maldonado Gautier con las autoridades estatales contrasta con el apoyo que las autoridades federales le dan a las personas que denuncian actos de corrupción.

Acto seguido, López Mulero aceptó que su cliente continúa colaborando con los federales por los actos de corrupción que denunció en verano del 2019 y que le costó la salida de su cargo.

Fue en marzo del pasado año que el Departamento de Justicia refirió al exsecretario de Hacienda al FEI ante la posibilidad de que haya cometido varios delitos al otorgar el 1 de abril de 2017 el contrato 2007-000246 a Risco Insurance.

La investigación preliminar realizada por el personal de la agencia reveló que existía causa suficiente para concluir que Maldonado pudo cometer violaciones al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, que estipula que ningún funcionario público puede obtener beneficios a su favor; al Artículo 254 del Código Penal por intervención indebida en las operaciones gubernamentales, y al Artículo 264 del Código Penal por malversación de fondos públicos.

El contrato en controversia fue por un monto total de $26,069.93. Se otorgó el 1 de abril de 2017 y tuvo vigencia hasta el 30 de junio de 2018, debido a múltiples enmiendas realizadas al mismo. No obstantes, los cambios no alteraron la suma por la que se pactó el acuerdo, según surge del Registro de Contratos de la Oficina del Contralor.

El acuerdo fue firmado por el exsecretario de Hacienda y Javier Jiménez Galarza, en representación de Risco Insurance.

En específico, la empresa debía “prestar a Hacienda sus servicios profesionales como Productor de Seguros con relación a las entidades gubernamentales asignadas”, dice el contrato.

Entre otras cosas, debía preparar un plan de “manejo de riesgos para minimizar la exposición financiera del gobierno de Puerto Rico, sus agencias, corporaciones, municipios y otras entidades publicas”, así como “proveer opciones de seguros a primas competitivas”.

Maldonado fue secretario de Hacienda entre el 2017 al 2019, bajo la incumbencia de Rosselló Nevares.

Salió del cargo porque el exgobernador le solicitó la renuncia el 24 de junio de 2019, cuando le retiró la confianza por haber hecho unas expresiones públicas en contra de la corrupción.

“Es una mafia institucional de muchos años en los cuáles se habían mantenido esto como un negocio… Tenemos manzanas podridas. Identificamos su modus operandi y tomamos las medidas para resolverlo. Ya se ha contenido. De ahí fue que surgieron muchas amenazas que recibimos mi familia y yo y de ahí que se solicitó la asistencia de la Policía para darnos seguridad”, fue lo que dijo Maldonado en entrevista radial (WKAQ 580).

El pasado 21 de enero, Maldonado Gautier se reiteró en sus denuncias de que existía la corrupción en el gobierno de Rosselló Nevares.

“No solamente en Hacienda, es del gobierno completo y de eso nos reiteramos”, puntualizó el exsecretario, en las breves palabras que hizo a su llegada al tribunal en ese entonces.