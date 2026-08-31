Tras cuatro décadas de servicio directo a las comunidades de Cataño, Rafael Canino Torres anunciará esta semana su candidatura a la alcaldía del municipio, con un mensaje centrado en el trabajo comunitario, la estabilidad municipal y el bienestar de los residentes.

El aspirante indicó que su decisión fue producto de una reflexión junto a su familia y del reclamo que, según aseguró, ha recibido de residentes de Cataño.

“Toda mi vida he caminado nuestras calles. Son cuatro décadas sirviendo desde distintas facetas, escuchando a mi gente, compartiendo con los jóvenes deportistas y conociendo de primera mano lo que necesita nuestro pueblo”, expresó Canino Torres al anunciar su intención de oficializar su candidatura a través de declaraciones escritas.

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Canino Torres sostuvo que, de llegar a la alcaldía, busca establecer una administración accesible, honesta, transparente y de puertas abiertas, además de alejarse de lo que describió como la política tradicional para enfocarse en la ejecución de servicios y la estabilidad del municipio.

“Luego de hablarlo con mi familia y motivado por ese cariño que siempre me da la gente de nuestros pueblo, he decidido dar el paso. Quiero ser el alcalde de Cataño. No vengo con promesas vacías, vengo a ofrecer mi experiencia y mi deseo genuino de trabajar”, añadió.

Como parte de su agenda de trabajo, Canino Torres visitará los distintos sectores de Cataño durante las próximas semanas para dialogar directamente con los ciudadanos y escuchar sus inquietudes.

“Tan pronto oficialice, te estaré pidiendo tu voto de confianza para levantar un gobierno de excelencia, transparente y digno, que devuelva a Cataño el bienestar que merece. Como siempre lo he hecho, no les voy a fallar; es momento de unirnos para construir un gobierno de excelencia y liderar con firmeza la lucha por el bienestar de todo Cataño ”, concluyó.

El anuncio llega luego de que el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, oficializara hoy su candidatura a la alcaldía de Cataño.