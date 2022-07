Al conmemorarse hoy, lunes, el 70 aniversario de la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA), algunas voces del Partido Popular Democrático (PPD), contrario a sus líderes, reconocen que Puerto Rico es una colonia, sujeta a los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos, como se patentizó con la Ley PROMESA y la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El acto oficial se llevará a cabo a partir de las 3:00 de la tarde en el lado sur del Capitolio, pero las actividades comienzan temprano en la mañana con la cancelación de un sello.

“En Puerto Rico el rechazo a la colonia no tiene marcha atrás. Las ramas políticas en Washington, así como el Tribunal Supremo federal, han dejado la colonia al desnudo. Ni existe pacto bilateral, ni mucho menos una relación de consentimiento mutuo entre el pueblo de Puerto Rico y el Congreso”, expuso el abogado y profesor de Derecho, Rafael Cox Alomar, en declaraciones a Primera Hora.

Rafael Cox Alomar

“Nuestro status nunca cambió, aun después de 1952. Ahora sabemos que Puerto Rico siguió siendo un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso bajo la Cláusula Territorial de la Constitución federal, igual que era en 1898. Sostener lo contrario, como todavía hacen algunos en el PPD, no solo es cantinflesco y bochornoso, sino que es lastimosamente indigno y la gente en la calle lo sabe”, sostuvo el excandidato a comisionado residente.

“Sin propuesta… y sin cabeza”

A juicio de Cox Alomar, el PPD no tiene propuesta de status. “Tan es así que su comité de status todavía no ha rendido su informe. El vacío es de tal magnitud que el proyecto de encargo que les acaba de radicar en solitario el senador Roger Wicker tampoco define nada. Se limita a pedir un voto a ciegas a favor de un ELA que no se atreve definir y cuya definición se le delega a una comisión negociadora que nadie sabe quién la nombrará y cuyos trabajos no vincularán al Congreso en lo absoluto. Lo único definido en el PPD de hoy es la indefinición”, indicó el profesor y autor del libro “The Puerto Rico Constitution”, que publicará en agosto próximo Oxford University Press.

“El PPD de hoy anda sin cabeza, literal y figurativamente. Qué a estas alturas, en tiempos de PROMESA y la Junta de Control Fiscal, no haya habido ni siquiera una admisión de la condición colonial del ELA denota la enajenación colectiva en que vive ese liderato -de espaldas al País-, de espaldas a Washington y de espaldas al mundo. Ciertamente el (Luis) Muñoz Marín vital de 1938, aquel que rompió con (Antonio) Barceló y los aliados de su padre para ir con la ‘turba de estrellas y hombres hambrientos hacia la gran aurora’, jamás militaría en el PPD de hoy: timorato e ideológicamente moribundo”, expresó Cox Alomar.

Dijo que la Constitución de Puerto Rico, redactada en 1952, independizó la Rama Judicial, fortaleció e independizó a la Rama Legislativa robusteció la Rama Ejecutiva.

No al ELA territorial

Al igual que Cox Alomar, el exsenador y expresidente del Senado, Antonio Fas Alzamora, elogió la Constitución de Puerto Rico, que calificó como una de mayor avanzada que recoge una carta de derechos, “mucho más visionaria y justa que la misma constitución de Estados Unidos”.

En cuanto al status político, Fas Alzamora dijo que lo que prevalece es “el mandato de la base del PPD, avalado en distintas asambleas de programa y reglamento y en todas las elecciones desde 1992 hacia acá, de desarrollar el status actual de una forma no territorial y colonial”.

Antonio Faz Alzamora

“Cualquier persona que esté pensando en un ELA territorial, que es el que tenemos hoy, está fuera del mandato del Partido y está en contra de lo que la base del Partido ha ido aprobando desde el ‘92 hasta el presente. No es como han querido hacer ver, que los que creemos en un ELA no territorial y no colonial, somos los disidentes y estamos en contra del Partido. Es todo lo contrario. Nosotros somos los que estamos respetando la voluntad del electorado popular y de la base del Partido. Los que estén ahora pensando de forma distinta para quitarle todo tipo de aspiración futura al ELA, que lo que van a hacer es destruirlo, son los que están mal”, sostuvo el exsenador caborrojeño.

Como una alternativa sobre la mesa, recordó que hace unos días presentó a la Junta de Gobierno del PPD su propuesta de pacto de asociación que propuso desde 2010 y que ahora atemperó a la imposición de la JSF y los últimos desarrollos federales. “Creo que ese es un documento que el PPD debía abrazarlo porque incluye todos los compromisos del PPD para el crecimiento del ELA”, indicó.

Al ser preguntado por opiniones de líderes de otros partidos y grupos políticos que dicen que “el ELA está agonizando”, Fas Alzamora dijo que si el liderato de la colectividad “da un paso en retroceso para eliminar la enmienda Carlos Vizcarrondo (excluir a Puerto Rico de la cláusula territorial del Congreso) no tienen nada que ofrecer”. Añadió que “lo que procede es que luchemos para salir de la cláusula territorial y hacer un pacto de asociación con aquellas áreas y jurisdicciones que Puerto Rico se reserva, las que le delega y las que se pueden compartir”.

“Ese es mi pacto y creo que esa es la alternativa. Hay unos compañeros que están con unas teorías, a mi juicio retrógradas, y no van a tener el apoyo del electorado -y menos del electorado nuevo y joven- porque no le provee ninguna esperanza de desarrollo real al ELA y tiene que tener una mística el ELA”, sostuvo para agregar que la división en la colectividad no necesariamente está sujeta al status.

“Desde el punto de vista de la institución, hay unas guerras abiertas… No puede haber ese tiroteo contra el presidente (José Luis Dalmau) y las personas que ocupan posiciones importantes, en el Senado, la Cámara y alcaldías. A eso hay que ponerle fin”, dijo al tiempo que instó a los populares a que se unan a los esfuerzos de Dalmau de reorganizar la colectividad.

Falta de liderato

La expresidenta del PPD, Victoria Muñoz Mendoza, dijo que en este momento no ve “un líder fuerte”, en la Pava al igual que en los demás partidos principales. Y no estoy saliendo, no voy a ninguna actividad”.

La también exsenadora, de 81 años, aseguró que goza de buena salud, salvo los achaques de la edad.

Victoria Muñoz Mendoza ( Xavier J. Araujo Berrios )

“En el PPD yo no veo a alguien que tú digas: ‘ese es el líder. Yo no sé si lo hay. Creo que hay una falta y es natural. No veo líderes fuertes en ningún partido, no sé si es mi percepción, que puede estar equivocada o si es la realidad de que no existe ese liderato fuerte”, expresó la hija menor de Muñoz Marín.

Reiteró que ya el ELA “es una realidad aceptada. Siempre habrá estadistas y habrá independentistas, pero no creo que es la lucha de hace 20 años. Creo que esa discusión está un poco apagada”.

También indicó que no les ve posibilidades a los proyectos congresionales sobre status de Raúl Grijalva y Roger Wicker.

“Esos son proyectos que se presentan, porque hay unos electores que favorecen unos candidatos allá. Creo que eso es lo mismo de siempre… Estados Unidos también adolece de la falta de un líder fuerte”, opinó.

ELA mejorado

Por su parte, Pablo José Hernández, nieto del exgobernador Rafael Hernández Colón, quien participó como orador en un acto previo de conmemoración del ELA en Aguadilla, habló en sus redes sociales de “un ELA mejorado”.

“El futuro del ELA, mucha gente se complica, yo digo que es de uno, dos y tres. El ELA mejorado es un nuevo pacto, un mecanismo de participación en la toma de decisiones del gobierno federal sobre asuntos que nos afectan y mayores poderes de gobierno propio. Más sencillo todavía, las tres ‘P’, pacto, poderes, participación”, expresó Hernández, de 31 años.

FOPREL tendrá una sede en Puerto Rico

Mientras tanto, ayer domingo, en el marco de los actos conmemorativos del 70mo aniversario de la Constitución del ELA, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez fue anfitrión del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica la Cuenca del Caribe y México (FOPREL).

Durante, la reunión, que tuvo lugar en el Salón Protocolar del Antiguo Edificio de Medicina Tropical, se suscribieron varios acuerdos, uno de los cuales busca crear la Oficina Subsede del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México y El Instituto Internacional de Estudios Legislativos (IIEL – FOPREL) en el Distrito Capitolino en San Juan, Puerto Rico.

Además, se firmó un acuerdo que está centrado en la cooperación y el intercambio de experiencias en las áreas de función legislativa con el Congreso Nacional de la República de Honduras. El acuerdo incluye, en particular, experiencias en las áreas de la organización y administración, así como el uso de nuevas tecnologías para el desarrollo institucional y, en especial, el desarrollo de tecnologías de información y el intercambio y entrenamiento de expertos y personal administrativo.

“Agradezco a los miembros de FROPEL el haber aceptado nuestra invitación para seguir uniendo lazos de hermandad con los países que representan. Nuestro norte siempre ha sido el mantener una agenda inclusiva y democrática”, expresó Hernández Montañez, quien también dejó saber que FROPEL tendrá una sede en Puerto Rico ubicada en el tercer piso del Edificio Luis A. Ferré en el distrito Capitolino.

Entre los invitados especiales que acudieron al cónclave y felicitaron al pueblo puertorriqueño por el 70 aniversario de su Constitución, se encontraban, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana; Luis Rolando Redondo, presidente del Congreso Nacional de Honduras; Karla Yuritzi Almazán, vicepresidenta de la Cámara de Diputados de México. También participan diputados de Guatemala, Costa Rica, Belize, Nicaragua, El Salvador y representantes de los Estados Unidos de América.