El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, calificó hoy de “lamentable” el altercado que sostuvo el representante novoprogresista, Jorge “Georgie” Navarro Suárez con un ciudadano cuando salía esta sábado del concierto del grupo Maná.

Hernández Montañez dijo sin embargo, que aguardará por el curso de la querella en la Policía que radicó Navarro Suárez contra William Bass Morales, quien el legislador alega que le dio un puño en la boca.

El incidente, frente a un elevador de un estacionamiento, cercano al Coliseo José Miguel Agrelot, quedó grabado en un vídeo en las redes sociales en el que se ve a Navarro Suárez, con un vaso en la mano, manoteando, discutir con un hombre. El legislador alega que el video “fue manipulado”.

“Voy a esperar a que se atienda la querella que ha radicado él, en el ámbito policíaco, cogeré la información y dependiendo de lo que se desprenda de esa investigación tomaré una determinación como presidente”, indicó el líder cameral a preguntas sobre el nuevo incidente que involucra a Navarro Suárez.

“Por ahora voy a permitir que se agoten los remedios de cada una de las partes en los foros pertinentes”, dijo para agregar que no hay “una querella formalmente en la Cámara”, sobre el suceso. Agregó que de haber una querella, pasa a jurisdicción de la Comisión de Ética, que preside el también portavoz del PPD en la Cámara, Ángel Matos García.

“Es lamentable lo que ha sucedido con él (Navarro Suárez) pero no puedo juzgar porque no se todos los hechos. Prefiero que se atienda su reclamo desde el punto de vista de su querella y cuando salga el resultado, me expresaré”, sostuvo Hernández Montañez.

“Nosotros no favorecemos conductas que no vayan a tono con el comportamiento que el país merece y espera de un legislador”, dijo por su parte, el representante popular Ramón Luis Cruz Burgos.

“El pasado cuatrienio la querella contra Georgie en un momento dado por un evento como este la radiqué yo. La Comisión de Ética la evaluó, la adjudicó y luego cuando se llevó a votación al hemiciclo, la delegación del PNP en mayoría ese momento, la derrotó”, sostuvo Cruz Burgos en alusión a la querella por conducta inapropiada que instó contra Navarro Suárez por un incidente que el legislador de la Palma protagonizó noviembre de 2019 en un negocio en Santurce en aparente estado de embriaguez.

Ese incidente fue ampliamente difundido en redes sociales y en un vídeo que circuló entonces se observa a Navarro Suárez tratando de entrar por la fuerza al negocio, presuntamente ebrio, y es empujado al piso por un guardia de seguridad.

“Creo que el compañero tiene un problema que todos hemos visto y él debe reconocer. Todo ciudadano que tiene un problema tiene derecho a recibir la ayuda que le corresponde, pero en el caso de este ciudadano, es un legislador que tiene que proyectar un comportamiento a tono con lo que espera el país”, sostuvo Cruz Burgos al agregar que incluso el pasado cuatrienio se le separó de la presidencia de Comisión de Gobierno para que corrigiera su comportamiento.

“Ayer tuve la oportunidad de hablar personalmente con él y tiene unas alegaciones contra la persona que aparentemente lo golpeó, pero independientemente de quien haya empezado la situación hay que reconocer dos cosas, que el compañero necesita ayuda y segundo, su comportamiento no está a tono con el país espera”, dijo Cruz Burgos.

Ayer lunes, en entrevista con Primera Hora, Navarro Suárez rechazó tener problemas con el alcohol, aunque reconoció que ha tomado terapias por el uso de bebidas embriagantes.

“El agredido fui yo con un puño a traición. Cuando estoy yendo a buscar mi vehículo para subir al ascensor, me encuentro a esta persona que me empieza a agredir verbalmente. Me canso de que cada vez que me vean quieran montarla, viro hacia el ascensor y ahí es que él me agrede por la espalda, me coge el labio derecho y yo respondo a la agresión porque ahí ya yo había sido agredido”, reclamó el representante novoprogresista por el distrito de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas.

De acuerdo con la versión del legislador, su alegado agresor lo llamó corrupto. “Me dijo también lo de LUMA, cuestionándome. Yo estoy en mi tiempo libre y ya basta que uno esté en su tiempo libre disfrutando y vengan personas que difieren por diferentes razones a querer cuestionarte y a insultarte. Basta ya de agredirme por ser estadista”, reclamó.

Bass Morales no ha emitido comentarios sobre el incidente.