El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, hijo, ofreció esta tarde una conferencia de prensa para aclarar alegaciones que hiciera en su contra el alcalde el alcalde de Mayagüez, Guillermo “Guillito” Rodríguez, cuyo Municipio está en medio de un escándalo por el mal uso de más de $9 millones de fondos públicos, que es objeto de investigaciones y acusaciones contra varias personas involucradas en el esquema.

Rodríguez, en declaraciones en las que negó tener responsabilidad alguna en el esquema de fraude a través de una empresa municipal, dijo que otros municipios habían hecho negocios similares, y entre esos mencionó a Bayamón.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Rivera descartó que hubiese hecho negocios como el de Mayagüez e insistió en que es muy cauteloso en las inversiones que realiza a nombre del municipio.

“No tengo que esperar semanas para para aclarar información traída por el alcalde de Mayagüez, en lo que aparenta ser una estrategia para tratar de justificar y desviar la atención de lo que está ocurriendo en su municipio”, afirmó el primer ejecutivo de Bayamón, agregando que, para empezar, “en Bayamón no tenemos empresas municipales”.

Afirmó que el alcalde Rodríguez había tratado de comparar “por los pelos” una operación de préstamo para obra permanente que hizo Bayamón en 2019, con el escándalo que enfrenta Mayagüez.

Agregó que esa operación fue aprobada por la legislatura municipal y las agencias correspondientes, y que “que ya se pagó, porque en Bayamón pagamos”.

Afirmó además que los estados financieros de Bayamón están al día y el municipio tiene un superávit de $33 millones, “contrario a Mayagüez, que tiene un déficit de $32.9 (millones) y sus estados financieros no están al día”.

“Es lamentable que el compañero alcalde de Mayagüez, que debe conocer los procesos, recurra a esta artimaña, porque este préstamo del Municipio de Bayamón no tiene absolutamente nada que ver con lo que se está planteando en el municipio mayagüezano”, afirmó. “Bayamón no arriesga ni juega con las finanzas municipales. Por eso rechazamos la propuesta que impulsaba otro alcalde del Partido Popular (Democrático) para la creación de una empresa municipal para invertir en el mercado de valores. En Bayamón no lo hicimos”.

PUBLICIDAD

Rivera Cruz afirmó que, si había alguna duda, no tenía ningún problema en dar la bienvenida a cualquier investigación.

Mencionó que cuando se hizo el Código Municipal, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) expresó preocupaciones y se oponía al Código entre otras razones porque pedía que se hicieran auditorías y se incluyera la información de las empresas municipales en los estados financieros de los municipios. Agregó que, para que se pudiera aprobar el Código Municipal trabajó unas enmiendas con la JSF, incluyendo una para que las empresas municipales fueran auditadas por ley y se incluyeran en los estados financieros de los municipios.

“Aquí en Bayamón somos muy cuidadosos con las finanzas. Por eso cuando nos vinieron a hacer las presentaciones, este equipo de trabajo de Bayamón les dijo que no, porque era muy bonito para ser cierto. La enfermedad está en la sábana”, afirmó, en referencia a las corporaciones que buscaron involucrar a municipios en un esquema de inversión como el del escándalo en Mayagüez.

Sostuvo, sin embargo, que las empresas municipales no son un mal concepto, “pero lo importante es que el ejecutivo sea cuidadoso, supervise y esté pendiente”.

Rivera evitó comentar sobre el caso específico de Mayagüez, “porque no tengo todos los elementos de juicio”.

Aseguró que las enmiendas al Código Municipal son buenas porque ahora, al someter los estados financieros, se puede fiscalizar mucho mejor esas empresas municipales.

Rivera explicó que sí es posible nombrar un alcalde interino que no sea el vicealcalde, pero que “no es lo habitual”. Agregó que solo el alcalde de Mayagüez podría responder por qué tomó esa decisión.

PUBLICIDAD

A preguntas de la prensa explicó que “nos hicieron esa presentación (para invertir en la bolsa de valores) hace como seis años atrás”, por recomendación de un alcalde popular. Dijo que esa primera presentación fue en San Juan, “en la terraza de la alcaldía, por la tarde”, en el primer cuatrienio de Carmen Yulín Cruz Soto, quien “se levantó a mitad y casi los manda a buen sitio”.

Comentó que eran personas muy insistentes y trataron de involucrar a su municipio en más de una ocasión. “Pero era muy bueno para ser cierto. Uno tiene que ser prudente con esas inversiones de dinero del pueblo”, afirmó.

El alcalde de Bayamón dijo que cada vez que va a una reunión donde hacen propuestas para los municipios, siempre acude con asesores para poder tener más de una opinión y estar más seguro de tomar las decisiones correctas y descartar los negocios que no sirven.