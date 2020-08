El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, afirmó este domingo que el evento de primarias electorales debe continuar este martes, 11 de agosto, en lugar del próximo domingo, como acordaron los presidentes del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Es decepcionante, esto nunca había pasado por lo menos que yo tenga recuerdo, no había pasado una cosa como esta. Esto se salió de proporción y mi sugerencia es que este proceso de agonía no se debe perpetuar por mucho más tiempo”, afirmó Rivera Cruz en declaraciones a este medio, ante el caos electoral que se vive hoy en la isla, luego de que las papeletas no llegaran a tiempo a la mayoría de los 110 precintos habilitados para la primaria.

“Que se celebre el resto de las primarias en los pueblos donde no llegó el material no más tarde de este martes. La gobernadora (Wanda Vázquez) puede bajar una orden ejecutiva para dar instrucciones al sector privado para que permita a la gente salir a votar y a funcionarios trabajar”, sostuvo el alcalde, al señalar que entre hoy y el martes “hay tiempo suficiente” para que se culmine el proceso de preparación de los maletines con las debidas papeletas, se carguen los camiones y se entreguen en los respectivos precintos.

El presidente del PNP, Thomas Rivera Schatz y el presidente del PPD, Aníbal José Torres solicitaron esta tarde a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que las primarias se suspendan en los colegios electorales donde no han llegado las papeletas.

Añadieron que en el caso de los precintos donde no ha comenzado el proceso de votación, la sugerencia de ambos partidos es que la elección se posponga para el domingo, 16 de agosto. La CEE ratificó esa recomendación mediante resolución esta tarde, mientras determinó concluir el proceso de votación primarista en aquellos precintos electorales que pudieron recibir todo el material electoral.

En el caso de la primaria del PNP en Bayamón, Rivera Cruz indicó que allí el evento transcurrió con normalidad, contrario al a mayoría de los precintos a través de la isla. “Los camiones llegaron a las 5:00 de la mañana siempre llegaban el día antes, pero teníamos voluntarios adicionales para poder descargarlos a tiempo”, explicó.

Sobre la ejecutoria del presidente de la CEE, Rivera Cruz señaló que, antes de hablar de una renuncia, es indispensable que se resuelva el problema generado este domingo y se garantice el derecho de la ciudadanía a ejercer su voto. “Luego de eso el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones determinará qué él va a hacer”, manifestó.