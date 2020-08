Al menos 22 personas han arrojado resultados positivos a pruebas moleculares de COVID-19 en la misma cadena de infección en la que están vinculados nueve figuras del Partido Nuevo Progresista (PNP) que desde la semana pasada han ido informando a través de redes sociales haber sido contagiados de coronavirus, según ha detectado el Sistema de Monitoreo y Rastreo de Contactos del Departamento de Salud.

A petición de Primera Hora, la directora del Departamento de Epidemiología de la agencia, Encijar Hassan, informó que, según los datos recopilados por la División de Investigación de Casos, hasta ayer “suman 22 las personas positivas vinculadas a la misma línea de transmisión”. Estas cifras son cambiantes a medida que avanza la investigación, por lo que el dato se circunscribe al martes 25 de agosto. Por razones de protección de la Ley HIPAA no se divulga el nombre de ninguna persona contagiada.

En cambio, en la última semana ha trascendido que al menos nueve figuras vinculadas al PNP y a la campaña del candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi, han arrojado positivo a la prueba molecular de coronavirus. Afortunadamente, Pierluisi, ha tenido resultados negativos en las dos pruebas que se ha realizado en los últimos días.

Las personas que han arrojado positivo y responsablemente lo han notificado son el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez; el vicepresidente cameral, José “Pichy” Torres Zamora; la comisionada residente en Washington, Jenniffer González; los senadores William Villafañe, Luis Burdiel y Carmelo Ríos; la hermana y directora de campaña de Pierluisi, Caridad Pierluisi; y los asesores de campaña de Pierluisi, Edwin Mundo y Omar Negrón. Este último se encuentra hospitalizado. Los demás, según ha surgido de sus propias declaraciones, no han presentado síntomas significativos asociados a la enfermedad que al día de hoy ha cobrado la vida de 395 personas en Puerto Rico.

Ayer, el Departamento de Salud reportó que los casos confirmados se elevaron a 13,992 y los probables a 16,728.

En entrevista con este diario, la epidemióloga Jessica Irizarry, encargada del Sistema de Rastreo de Contactos a nivel central de la agencia, explicó que este proceso inicia con la investigación de casos una vez la agencia adviene en conocimiento de un caso positivo.

En esa investigación un equipo de trabajo se comunica vía teléfono con la persona contagiada y le hace una serie de preguntas que van desde los síntomas que presenta hasta posibles lugares de exposición o si ha estado en contacto con algún otro caso positivo.

“Una vez hacemos esas preguntas pasamos a que nos identifique quiénes han sido sus contactos cercanos durante el periodo en que la persona estuvo potencialmente contagioso”, dijo Irizarry.

El periodo de infección es diferente al periodo de incubación, aclaró. “Para determinar cuándo estuvo infecciosa una persona partimos desde el primer día que desarrolló síntomas y nos vamos 48 horas hacia atrás y luego 10 días posteriores. Es decir que si la persona desarrolló síntomas el 10 de agosto determinamos como periodo de infección desde el 8 de agosto hasta el 20 de agosto”, explicó.

En el caso de los asintomáticos la fórmula cambia y se va cinco días hacia atrás desde la fecha en que arrojó positivo a una prueba molecular y 10 días posteriores a esa misma fecha.

“Determinamos como personas contactos en ese periodo de infección a todos aquellos que estuvieron con el caso positivo por más de 15 minutos y a una distancia menor de seis pies. Una vez se identifican a esas personas es que se pasa al sistema de rastreo, donde un equipo llama a esos contactos, les explica lo ocurrido y se les orienta a que deben guardar cuarentena. También se les pregunta sobre el desarrollo de síntomas y se les hace hincapié en que no pueden salir corriendo a hacerse la prueba porque puede dar un falso negativo. Lo que hemos recomendando es que esperen al menos cinco días para hacerse la prueba diagnóstica. Mientras tanto, tiene que permanecer en cuarentena 14 días -desde la fecha de exposición- para minimizar cualquier contagio”, dijo la experta al indicar que el periodo de resguardo debe cumplirse aun cuando hayan arrojado negativo a la prueba molecular.

De otra parte, aclaró que los casos positivos permanecen en aislamiento -aun en sus hogares- por un periodo mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas o desde el momento en que se obtuvo el resultado afirmativo al virus, según establecen las guías de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Aunque el Departamento de Salud no ofreció cifras de personas contactos vinculadas a la línea de transmisión identificada entre miembros del PNP, se infiere que pudieran ser decenas los individuos en riesgo tomando en consideración que durante las pasadas semanas funcionarios y figuras de ese partido y del Partido Popular Democrático (PPD), incumplieron con los protocolos de prevención impuestos por el gobierno, protagonizando juntes sin el distanciamiento requerido en diversos eventos de campaña por las primarias efectuadas recientemente.

De hecho, Jenniffer González ha reconocido públicamente la negligencia y exceso de confianza que tanto ella -como otros miembros de su colectividad y otros partidos- asumieron durante los pasados días.

Mencionó que aun cuando utiliza mascarilla y hace uso constante de hand sanitizer y alcohol dio positivo y adjudicó que el contagio pudo haber ocurrido el domingo, 16 de agosto cuando celebró la victoria de Pierluisi en el comité de este en San Juan. Imágenes del día muestran que el lugar estaba repleto de gente y no se siguieron las normas de prevención impulsadas por el gobierno y la Organización Mundial de la Salud, entre otros.

“Es una lección tristemente aprendida… una de las cosas más importantes es el distanciamiento social. Creo que fue un error de mi parte estar en un ambiente cerrado, como lo fue el pasado domingo, donde había mucha gente y uno no puede controlar quiénes pudieran estar infectados y quiénes no. Creo que es una lección no solo para los políticos, sino para todos en general… créanme es triste ver este resultado”, manifestó González a través de un vídeo colgado en sus redes sociales en el que aclara que permanecerá en cuarentena por dos semanas y que no ha mostrado síntomas de la enfermedad.

Por su parte, el secretario de Salud, Lorenzo González -quien anunció ayer estar en cuarentena tras haber sido identificado como contacto de una persona de la agencia que arrojó positivo al virus- dijo que los contagios trascendidos entre figuras políticas ocurrieron por falta de disciplina.

“Los políticos no siguieron las reglas como eran. Así que hay que enviar un mensaje claro de que hay que seguir las instrucciones que se dan desde la ciencia. Se les advirtió”, dijo el funcionario que se hará la quinta prueba molecular de COVID-19 este jueves.

De hecho, ayer se dio a conocer la firma del Reglamento 9210 el cual dispone que a pesar de los esfuerzos del gobierno para prevenir y detener la propagación del COVID-19, se ha tenido que recurrir a medidas más restrictivas para garantizar que toda persona que esté fuera de su hogar -sea en espacios libres o cerrados- utilice la mascarilla. Al que incumpla se multará con penalidades que van desde $100 hasta $500. La reglamentación -firmada por el secretario de Salud- hace hincapié a que los ciudadanos se abstengan de coordinar o participar de eventos que impliquen conglomeración de personas sin el debido distanciamiento social, pues también serán penalizados.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos, dijo que la situación de contagios entre políticos fue una que se alertó cuando trascendían fotos y vídeos de juntes en caravanas y otras actividades proselitistas

“Lo más que me preocupa de esos contagios es el mensaje que lleva. No se le puede exigir a la gente hacer una cosa y ellos no hacerla. Eso es un mal mensaje por parte de los que quieren ser líderes del país. Yo espero que aprendan la lección”, dijo Ramos.

“El problema no fueron las primarias y las votaciones, fueron esas caravanas que terminaron siendo mítines en las que se les vio bajar de los vehículos y compartiendo y saludando a la gente… y lo que me preocupa es que de la misma manera que se contagiaron entre ellos, sepa Dios cuánta gente de las que fue a las actividades también están contagiadas y no lo sabemos… espero que aprendan para noviembre”, expresó el pediatra de profesión.

Al día de hoy en el PPD sólo se ha informado como caso positivo a COVID-19 el del legislador José “Conny” Varela. Otros miembros, como el candidato a la gobernación, Carlos “Charlie” Delgado Altieri, han informado estar libre del virus, hasta el momento.