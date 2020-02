El hijo del exsecretario de Hacienda, Rauli Maldonado, reapareció esta tarde en las redes sociales para arremeter contra el gobierno.

También hizo mención a la asignación del PFEI a varios miembros del controvertible chat de Telegram, así como críticas a la secretaria de Justicia Dennise Longo.

Asimismo dijo que hay mucho más que decir, “pero como dice mi abogada, todo a su tiempo y en el foro correspondiente”.

A continuación sus declaraciones en la red social Facebook.

Cuando se van a los hechos, tuvieron 8 meses para investigar y no investigaron. Uno se pregunta porque no investigaron y la respuesta es sencilla, son unas encubridoras corruptas que persiguen y tratan de manchar reputaciones a los disidentes pero a sus amigos del alma los defienden y encubren.

Vamos a los hechos, a mi viejo le emitieron una orden de allanamiento y la policía le toco la puerta de su casa a las 5 de la mañana para incautarle su celular. La misma jueza que expidió la orden fue la que soltó a la gobernadora inelecta en su caso. Hecho: no pidieron una orden de allanamiento para los celulares de Elias Sanchez, Miranda y Rossello! Lo que hicieron fue una citación, un por favor ven si quieres. Que pasó? No fueron y no entregaron nada. Luego van al apelativo a pedir que se cumpla una citación, porque no pidieron la orden de allanamiento? Pq son unas corruptas que estaban encubriendo y sabían que lo hicieron mal a propósito para no tener la evidencia.

Hecho: Pidieron una extensión de tiempo para investigar y referir al FEI. NO INVESTIGARON NADA! Comprando tiempo para que muriera el caso y no recopilar evidencia. Literalmente no hicieron nada, excepto imprimir documentos para llenar 37 cajas de nada relevante y hacer ver que hicieron algo.

Este es el gobierno de la fabricación de casos, investigaciones fatulas y de manchar reputaciones por fines políticos. Desde Wanda, la gobernadora inelecta, que refirió a Villafañe y a Itza, hasta la peor Secretaria de Justicia que refiere a Rossy y Jennifer sin ni un documento. Tras de vaga es incompetente. Que tome tres años investigar un almacén de suministros en momentos de crisis, que tome un mes en asignar un fiscal para investigar el fraude del supuesto “hackeo” de los fondos de Retiro. Incompetencia total!!!

Quien investiga a los que se supone investiguen? Deja que pasen 10 meses y se les acabe el viaje a estos pajaritos de vuelo y cambie la administración. Yo espero que los abusos de poder y las negligencias en sus funciones sean sacados y tengan consecuencia.

Y que pasó con la investigación de quien sacó mi listado de armas y mi dirección, o eso va a tomar 3 años también? No digo más y hay mucho más por decir pero como dice mi abogada, todo a su tiempo y en el foro correspondiente", lee la publicación de Maldonado.