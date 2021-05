Ray Quiñones pasó este viernes el cedazo del Senado para mantenerse en la silla de secretario de Recreación y Deportes.

Obtuvo 19 votos a favor de su designación y siete en contra. Los votos mínimos para ser confirmados eran 14.

De inmediato, el gobernador Pedro Pierluisi celebró la confirmación.

“Gracias por siempre jugar para el equipo de Puerto Rico. Juntos seguiremos llevando el deporte por toda nuestra Isla. ¡Seguimos!”, escribió en Twitter.

El otrora saltador de longitud olímpico y director de Programa para Asuntos Deportivos del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico fue designado el 29 de diciembre por el gobernador.

Obtuvo un informe negativo de la Comisión de Nombramientos del Senado, la cual es presidida por el líder del Senado, José Luis Dalmau.

En el informe negativo se le adjudicó por no haber podido presentar su visión de la agencia durante el proceso de confirmación. Sin embargo, los senadores favorecieron su designación.

“Es de suma preocupación para esta Comisión el hecho de que el nominado haya estado al mando de la agencia desde enero, sin limitación alguna y que no haya podido encaminar su visión, plan de acción y atender las preocupaciones anteriormente esbozadas. Lo que ha movido a la mayoría de los miembros de esta Comisión a no recomendar que el Senado de Puerto Rico preste su consejo y consentimiento sobre el designado”, indica el informe.

Las preocupaciones expresadas por la Comisión de Nombramientos giraban en torno a la falta de un plan estratégico para la población con diversidad funcional y para atender a los municipios, que no tiene comunicación con entidades sin fines de lucro ni los municipios, que no se han rehabilitado áreas recreativas en los municipios, que no tiene un plan de acción de desarrollo deportivo virtual ante la pandemia, entre otras cosas.

El nominado secretario proviene de una familia de deportistas, jugó voleibol en la Liga Superior y representó a Puerto Rico en Juegos Centroamericanos, Panamericanos y en Zonales de atletismo.