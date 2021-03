Después de permanecer cerrado durante un año por la pandemia del Covid-19, el Parque Luis Muñoz Marín de San Juan, reabrió al público hoy, aunque con un cupo limitado a 500 visitantes y con las correspondientes medidas de salubridad.

El alcalde, Miguel Romero Lugo hizo el anunció desde el parque recreativo y de esparcimiento, donde también develó dos impresionantes esculturas en bronce de la primera alcaldesa de San Juan, Doña Felisa Rincón, viuda de Gautier y de la líder feminista Luisa Capetillo, que habían sido comisionadas por la exalcaldesa, Carmen Yulín Cruz Soto a la artista Luz Badillo mediante una inversión de $270 mil.

PUBLICIDAD

“Como parte de la reapertura de esta facilidad hoy vamos a estar develando dos esculturas que fueron y reconozco, comisionadas y se llevaron a cabo durante la administración municipal que precede a este servidor”, dijo el alcalde sin mencionar por nombre a la exalcaldesa popular.

“Yo vi las esculturas en noviembre y me parece que son obras sencillamente espectaculares. Honran y ayudan a perpetuar lo que es el legado de mujeres ilustres a la sociedad puertorriqueña”, sostuvo el alcalde novoprogresista. Añadio que mañana lunes “comienza el mes de la mujer y con este reconocimiento exaltamos la obra de dos mujeres pioneras que sacrificaron su comodidad social para exigir los derechos de aquellas cuyas voces no eran escuchadas”.

Algunos familiares de Luisa Capetillo y de Doña Fela, presentes en el acto de develación tuvieron palabras de agradecimiento para el alcalde, pero expresaron que la exalcaldesa debió estar presente en la actividad.

“Ha habido un vacío muy grande aquí y es en el caso de la exalcaldesa Carmen Yulín Cruz porque fue ella quien promovió y contrató a la escultora. Ha sido lamentable que ella no haya podido saborear este momento tan insigne y tan significativo para el pueblo de San Juan y para todo Puerto Rico”, expresó Judith Capetillo Bermúdez, residente de Arecibo.

“Crecimos siempre conscientes del legado que nos dejó Doña Luisa con ese apellido que llevamos con mucho orgullo y siempre hemos mantenido en la vanguardia todos esos derechos laborales de los trabajadores y sobre todo, los de la mujer. Ella fue única en su tiempo en la defensa de los derechos de la mujer”, dijo Capetillo Bermúdez al lamentar que “en nuestros tiempos no se enfatice en estos personajes heroicos”.

PUBLICIDAD

“Creo que (la ex alcaldesa Cruz Soto) debió estar aquí hoy porque eso fue idea de ella, pero ella también tiene sus compromisos y sus cosas fuera de Puerto Rico”, aseveró por su parte, María Palerm Rincón, sobrina de doña Felisa.

“Estoy muy orgullosa y muy agradecida del Alcalde de San Juan. Este parque está precioso y la estatua está bien bonita porque veo que ella está como echándole el abrazo a las personas que se sientan con ella y es que ella era así con el pueblo. Todo el que venía a donde ella, le echaba el brazo y lo abrazaba”, sostuvo Palerm Rincón.

Ambas esculturas en bronce son de un tamaño mayor al de una persona. La figura de Doña Felisa, primera mujer alcaldesa de una ciudad en América, está sentada con sus brazos abiertos en un banco con su característico abanico en una de sus manos. La obra se titula “Justicia social” y está ubicada a la entrada del parque.

La escultura de Luisa Capetillo, denominada Mujer con pantalones, se levanta sobre una flor de maga y está cerca del Gazebo 22. Capetillo, primera sufragista de Puerto Rico y precursora de los derechos de la mujer en el siglo 19, desafió con su atuendo masculino los convencionalismos de la época.

Explicó que la escultura de Capetillo simboliza la flor nacional y dijo que la figura lleva sobre un sombrero el pistilo, órgano reproductor de la planta. “Al yo convertirla en flor nacional, ella se covierte en el pistilo básicamente de la flor... Para mí fue un honor que me consideraran para este proyecto y me siento super orgullosa y feliz”, dijo la artista, natural de Rincón.

PUBLICIDAD

“Desde que llegué a San Juan de Rincón me he enfocado más en la mujer, no necesariamente por un feminismo porque no sé si soy feminista. No puedo decir eso, pero si soy solidaria con la mujer y estas dos grandes mujeres para mí fueron una inspiración y para aquí para el parque más todavía porque no es lo mismo una pieza en una galería que en un espacio así”, sostuvo Badillo, graduada de la Escuela de Artes Plásticas.

El Alcalde anticipó que una tercera escultura comisionada a Badillo, inspirada en la figura de don Ricardo Alegría será develada en el Viejo San Juan el próximo mes de abril en el marco del centenario del natalicio del “Mecenas de la cultura” puertorriqueña.

Igualmente, anunció que comisionará una escultura de Sor Isolina Ferré Aguayo, en reconocimiento a su labor humanitaria y su lucha contra la pobreza. Dijo que la obra también será ubicada en el Parque Luis Muñoz Marín

En torno a la reapertura del parque Romero Lugo dijo que el parque estará abierto al público de miércoles a domingo, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. “A pesar de que es una facilidad sumamente extensa en términos del área que cubre, por las consultas que hemos hecho con especialistas médicos del Departamento de Salud de la Capital y también siguiendo las regulaciones que ha emitido el gobierno central sobre el manejo del COVID se va a permitir una apertura máxima de unos 500 visitantes”, detalló.

También dijo que se están limitando los grupos a seis personas y por ahora, para cumplir con las restricciones sobre la aglomeración de gente, las actividades que tradicionalmente se llevan a cabo en los gazebos, como cumpleaños, no se pueden realizar. Las áreas de columpios y “arañas” tampoco estarán abiertas al público por el momento.

El Alcalde detalló además, que la instalación utilizada para pasear perros s estará abierta, pero también limitada a un máximo de 10 mascotas y a una persona por cuidador del animal.

“Queremos maximizar el espacio de este parque, que es espectacular. Nuestra gente necesita espacio de recreación, de reflexión y hay muy pocos escenarios como este en el área metropolitana”, sostuvo Romero Lugo, quien recalcó que será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento.