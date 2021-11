Con una inversión de $12.5 millones reabrió sus puertas este miércoles el casino del Fairmont El San Juan Hotel, en Isla Verde, un espacio elegante e histórico que cuenta con 300 máquinas y 14 mesas de juego.

El gobernador Pedro Pierluisi participó de la reapertura del casino que opera bajo la marca Foxwoods y que empleará inicialmente a 152 personas.

“Yo no soy jugador. Yo no voy a casinos, usualmente. Pero les tengo que admitir que cuando entré ahí, yo que he estado en Las Vegas - no jugando, sino en actividades y convenciones- les digo que eso no tiene nada que envidiarle a Las Vegas. Y me dieron ganas de jugar... por poco me pongo a jugar ahí”, dijo el Primer Ejecutivo sobre la impresión que tuvo del lugar.

Pierluisi acotó que 2021 rompió récords en el sector turístico, por lo que aplaudió que continúen surgiendo oportunidades de desarrollo económico en la industria.

“En el pasado mes de enero estuvimos aquí mismo en Fairmont El San Juan Hotel para llevar a cabo el gran anuncio de que este icónico casino reabriría sus puertas. Luego de mucho trabajo, hoy me complace estar presente para oficializar la apertura de Foxwoods El San Juan Casino”, agregó.

Foxwoods El San Juan Casino es producto de una alianza entre LionGrove y Mashantucket Pequot Tribal Nation, propietarios y operadores de Foxwoods Resort Casino en Connecticut, el casino resort más grande de Norteamérica, recientemente nombrado por tercera vez como el “Mejor Casino” número uno por los lectores de USA Today.

Sus facilidades se reconocen por ofrecer a los visitantes una experiencia de resort de primera clase a través de sus seis casinos de clase mundial, hoteles, restaurantes, spas de lujo, teatros y mucho más.

“Hoy es un hito histórico para Mashantucket Pequot Tribal Nation al expandir la marca al Caribe por primera vez en la historia”, dijo el presidente de Mashantucket Pequot Tribal Nation, Rodney Butler.

Por su parte LionGrove es una empresa de inversión y gestión hotelera con oficinas en San Juan, Puerto Rico y Miami, Florida que posee una combinación única de capital privado y experiencia operacional y empresarial para lograr alianzas de este tipo.

“Nos sentimos orgullosos de todo lo que le hemos podido contribuir y seguimos contribuyendo a la economía de Puerto Rico con esta nueva alianza con la reapertura de nuestro lujoso casino y con todo lo logrado con nuestro icónico Fairmont El San Juan Hotel, recientemente nombrado por la prestigiosa revista Condé Nast Traveler como el hotel #1 en Puerto Rico y #3 en el Caribe”, expresó Andro Nodarse-Leon, Founder & CEO of LionGrove, Co-owner of El San Juan Hotel, un espacio que cuenta con 388 habitaciones.

Foxwoods El San Juan Casino estará abierto todos los días de 10:00 a.m. a 2:00 a.m. con planes de abrir las 24 horas en un futuro. Para obtener más información puede visitar FoxwoodsESJ.com. Para inscribirse en las recompensas de Foxwoods El San Juan, visite FoxwoodsESJ.com/X