La iniciativa ciudadana y multisectorial “Talento PRO” realizará hoy, jueves, un foro virtual con cuatro de los seis candidatos a la gobernación para analizar las propuestas de los candidatos sobre los temas de administración pública y transparencia.

Los aspirantes a La Fortaleza que confirmaron su participación fueron: Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); Carlos “Charlie” Delgado Altieri, por el Partido Popular Democrático (PPD); Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista (PNP) y César Vázquez, por el Proyecto Dignidad.

“Analizaremos las propuestas de los candidatos que confirmaron su participación sobre los temas de administración pública y transparencia. Cada uno de los integrantes de esta alianza tendrá la oportunidad de ofrecer su retroalimentación sobre las respuestas que ofrezcan los candidatos a preguntas específicas en torno a los temas planteados. Nuestro objetivo es conocer cuán comprometidos están los candidatos con el país en cuanto a estos asuntos que han desatado crisis en la prestación de servicios al ciudadano”, explicó en declaraciones escritas Iris Rivera, gestora de la alianza y quien forma parte del Comité de Expresidentes de la Asociación de Relacionistas de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

El foro será moderado por la periodista y abogada Mardelis Jusino y se transmitirá por la página de Facebook de la alianza Talento Pro a partir de las 8:00 de la noche.

“Es importante mencionar que lo que expresen los candidatos no se quedará en un vacío, pues esta alianza dará seguimiento continuo al candidato que resulte electo para que cumpla con el decálogo de criterios que hemos establecido como guía para el reclutamiento de los secretarios del gabinete constitucional. Para nosotros es de vital importancia que los nombramientos que se hagan de cara a un nuevo gobierno en el 2021 sean por mérito y no a base de otros criterios como el compromiso político, nepotismo, y otros aspectos que no están relacionados con capacidad ni experiencia relevante, como hemos visto en los últimos años”, destacó Rivera.

Los valores y principios fundamentales en la selección de candidatos que desarrolló Talento PRO incluyen:

1) Creación y rescate de valor de lo público

2) Ética/ Valores/ Integridad

3) Respeto/ Sensibilidad/ Diversidad

4) Mediación/Comunicación

5) Resultados/Rendición de cuentas

6) Capacitación/Aprendizaje/ Conocimiento

7) Talento/Mérito

8) Independencia/ Sin matices políticos/ Conflicto de Intereses

9) Colaboración/Transparencia/Apertura

10) Liderazgo transformador

Las siguientes organizaciones forman parte de Talento PRO: el Consejo de Ex Presidentes de la Asociación de Relacionistas Profesionales, la Asociación de Industriales, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la Cámara de Comercio de Puerto Rico, la Asociación de Economistas, el Centro Unido de Detallistas (CUD), Mentes Puertorriqueñas en Acción, la Asociación Productos de Puerto Rico, la organización sin fines de lucro Espacios Abiertos y expertos en esta disciplina como lo son los exdirectores de la Escuela de Administración Pública de UPR Mario Negrón Portillo, Yolanda Cordero y el catedrático de administración pública y sociólogo César Rey.