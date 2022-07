La Cámara de Representantes realizará la próxima semana una vista pública para indagar sobre la venta y trámite de permisos para la construcción de un edificio en un solar que hasta hace poco fue un parque comunitario en el área de Condado, en San Juan.

La decisión fue anunciada durante una vista ocular celebrada esta mañana frente al mencionado espacio, encabezada por legisladores de la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas y la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de los Fondos Públicos de la Ciudad Capital, que dejó más interrogantes que respuestas por parte de funcionarios del gobierno central y el Municipio de San Juan.

PUBLICIDAD

“Esto es un excelente ejemplo de los miles de transacciones que se dan, que pueden ser buenas o no ser buenas, pero no hay transparencia en el proceso. Y esto es gobierno, esto no es privado. Esto es una tasación donde el gobierno intervino para adquirir una propiedad para después venderla”, manifestó Rafael “Tatito” Hernández, presidente de la Cámara, quien también estuvo en la vista.

El director de la Administración de Propiedades del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), José Torres, agencia que tenía la titularidad del inmueble, fue el primer funcionario interrogado por los legisladores.

Sobre el proceso de tasación, Torres indicó que “el peticionario, colindante de la propiedad, proveyó una solicitud conforme al reglamento, se identificó que era el colindante de la propiedad y se procedió a medir la tasación y a corroborar título. Una vez corroboramos título, se procedió a tasar y se revisó la tasación y se refirió al comité evaluador para los trámites correspondientes”. El funcionario solo pudo indicar que el tasador es de apellido Porrata, por lo que se le dio un plazo de cinco días, antes de la vista pública, para que entregue el nombre completo del tasador y otros documentos relacionados con la transición.

Torres no pudo contestar si el DTOP conocía quién le daba mantenimiento al terreno y cuál era su uso al momento de otorgar el permiso de compraventa.

El terreno, según dijo, valorizó $145,000, equivalente a $810 el metro cuadrado. El mismo fue adquirido por la firma Krug Property LLC.

PUBLICIDAD

-¿Qué agencia del gobierno evaluó esa tasación?, preguntó el representante del Partido Popular Democrático, José Aníbal Díaz Collazo.

“La tasación fue revisada por la Oficina de revisiones de la Autoridad de Carreteras”, indicó Torres.

Según trascendió, el valor del terreno colindante, adquirido por el mismo dueño del solar en controversia, tuvo un costo de medio millón de dólares.

La representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, por su parte, le cuestionó al funcionario, quién determina si un parque está en uso o en desuso.

“Lo primero que hay que verificar es si el terreno está certificado como que es un parque. A partir de ahí le corresponde al Departamento de Recreación y Deportes certificar o establecer si está en uso o no está en uso”, manifestó Torres.

“¿Y esa certificación ustedes la tienen?”, se le preguntó.

“No se solicitó al departamento -de Recreación y Deportes- porque no era un parque”, sostuvo.

Se le preguntó también si el DTOP había puesto el solar en alguna lista de terrenos a la venta por parte del gobierno.

“No, porque el terreno no tiene vida propia, por ende, no puede venir cualquier persona a solicitarlo porque no tiene acceso a una vía pública”.

El presidente de la Cámara le increpó y dijo: “Pero el desarrollador sí pudo solicitarlo”.

“Porque el desarrollador es el colindante inmediato de la propiedad y la tiene que agrupar a su propiedad para poder desarrollar y hacer de dos fincas una sola”.

Municipio de SJ asegura no le daba mantenimiento

Como portavoz del municipio de San Juan, estuvo presente el director de Obras Públicas de la ciudad capital, Rául García.

PUBLICIDAD

“Nosotros no estábamos dando mantenimiento a este solar”, afirmó García, lo que provocó el enojo de varios vecinos de la comunidad, quienes comenzaron a gritarle mentiroso y ocasionó que legisladores llamaran al orden.

“Es posible que entre las labores que nosotros ejecutamos en toda el área de Condado, pues los muchachos tengan que ver con algún tipo de mantenimiento preventivo porque esta es una zona que nosotros siempre estamos trabajando. Nuestra brigada trabaja toda el área de la Ashford aquí en Condado y, si en algún momento ha entrado algún equipo nuestro aquí, ha sido porque la situación que se produce en el terreno, que esté lleno de grama, pero no es una responsabilidad nuestra”, explicó García.

Los miembros de las comisiones le pidieron a García entregar en cinco días el plan de mantenimiento que conste cuántas veces el municipio ha brindado mantenimiento al solar.

Ciudadanos indicaron que tienen como evidencia fotos de empleados municipales realizando trabajo de ornato en el lugar.

Comunidad se moviliza

Varios vecinos del parque llegaron hasta la vista ocular y dijeron estar esperanzados en que se logre retomar el parque que, recalcaron, “tiene nombre y apellido”.

“Estamos muy preocupados por lo que ha ocurrido aquí… Hemos preparado unos documentos en relación a lo que ha ocurrido aquí. Esto no tiene que ver con política. Esto tiene que ver con un parque. Es nuestro parque, parquecito Borinquen, tiene nombre y apellido”, manifestó Amaury Rivera, portavoz de la comunidad del Condado.

El líder comunitario leyó varias solicitudes que tenían para hacerla llegar a las comisiones, la primera de ellas, el pedido para que se contrate otro tasador para determinar el valor “real” de este parque. También reclamaron la intervención del Departamento de Recursos Naturales para evaluar el daño ecológico y ambiental a los árboles del parque y la restitución de los árboles y bancos para sentarse que dijo que habían.

PUBLICIDAD

Por último, Rivera reclamó “la iniciación de los procesos de anulación y expropiación de este parque para que este se devuelva al pueblo de Puerto Rico que debe ser el dueño de este parque”.

La secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, presente en la vista ocular, indicó que la agencia realizará una inspección para determinar si árboles ubicados en el terreno fueron envenenados ilegalmente, como alegan los vecinos.

“Un regalo”

El representante del Distrito 2 de San Juan, Luis Raúl Torres Cruz, reaccionó a las expresiones realizadas ayer por el gobernador Pedro Pierluisi en el sentido de que el solar fue vendido por su “justo valor”. Torres Cruz entiende que el precio de la venta del terreno fue “un regalo”.

“Yo no sabía que el gobernador de Puerto Rico era tasador y que él es el que tasa y determina cómo se disponen los terrenos en Puerto Rico al precio que él entienda que es justo”.

“Yo te aseguro a ti que, si dicen que esto lo van a vender en 145 mil dólares, la lista de gente que le hubiese interesado comprarlo, incluyéndome a mí, hubiese sido bien larga, porque esto ha sido un regalo lo que le han hecho a este desarrollador”, sostuvo el representante.

En la vista ocular también participaron los representantes José “Ché” Pérez Cordero y Mariana Nogales Molinelli.

La vista pública se realizará el próximo jueves, a las 10:00 a.m.