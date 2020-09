El designado secretario de Estado, Raúl Márquez Hernández, anunció la reanudación de operaciones de la Oficina de Pasaportes y Servicios, que ubica en el centro comercial Plaza Las Américas y en otras oficinas regionales.

“Esta oficina, al igual que las oficinas regionales, habían tenido que cesar operaciones, al igual que otras agencias de gobierno, debido al cierre gubernamental a causa de la pandemia del COVID-19. Es por eso que, cumpliendo con las prioridades de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, para que no se afecte la continuidad de servicios a los ciudadanos, actualmente reanudamos los servicios a la ciudadanía por medio de citas previas”, expresó Márquez Hernández.

PUBLICIDAD

El Departamento de Estado cuenta con la Oficina de Pasaportes y Servicios en Plaza Las Américas; y Oficinas Regionales en los Municipios de Ponce, Arecibo y Fajardo. En dichas Oficinas, además del trámite para solicitar los pasaportes, se brindan los servicios de Corporaciones, Juntas Examinadoras; y Apostilla y Certificaciones de Documentos.

La Oficina de Plaza Las Américas tiene su horario regular, de lunes a sábados de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. Sin embargo, debido a la situación del COVID-19, como parte de las medidas de prevención, se modificó el horario de atención al público de 9:00 a.m a 4:30 p.m. Las Oficinas Regionales brindan sus servicios de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. En el caso de la Oficina Regional de Fajardo, los servicios de atención al público se reanudarán próximamente, una vez se concluyan las modificaciones necesarias como medidas de seguridad.

La Oficina de pasaportes en Plaza Las Américas está ubicada en el segundo nivel (antiguo local de la tienda Kress, al lado de Sears Brand Central). Mientras que las Regionales ubican en:

Ponce, Plaza Del Mercado Isabel II, en la calle Vives 66.

Arecibo, Edificio Santiago Cabán, calle Mariano Vidal #158.

Fajardo, Altos de la Biblioteca Electrónica Ricardo S. Belaval, calle Iglesias Esq. Garrido Morales.

El designado secretario Márquez Hernández destacó, “que la Oficina de Pasaportes en Plaza Las Américas tramitó el pasado año, un total de 15,283 solicitudes de pasaportes”.

Los ciudadanos pueden coordinar su cita accediendo la página de Internet: www.estado.pr.gov, o llamando a la Línea de Servicios de Gobierno 311.