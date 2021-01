Jensen Medina Cardona, quien enfrenta cargos por el asesinato en una marina de Fajardo a Arellys Mercado Ríos, hizo hoy su primera aparición pública – tras haber sido liberado bajo una fianza de $300,000 en diciembre pasado- para comparecer a una vista argumentativa en la que sus abogados solicitan que se le restituya la oportunidad de decidir si el juicio se debe llevar por jurado o por derecho, como previamente había pedido el acusado.

El primer turno en sala lo tuvo el abogado de Medina Cardona, el licenciado Jorge Gordon, quien aunque reconoció a la jueza Gema González que la renuncia a un juicio por jurado por parte de su cliente fue “válida”, argumentó que posteriormente el proceso judicial fue suspendido a causa de la pandemia del COVID-19 y en ese lapso el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que todos los juicios por jurado en casos criminales deben resolverse de forma unánime.

PUBLICIDAD

“La unanimidad es un derecho fundamental y aquí se borró la pizarra para Jensen…la súplica es que se le restituya su derecho a decidir si quiere un juicio por jurado o por tribunal de derecho conociendo que hubo una enmienda que no fue por referéndum ni fue por pieza legislativa”, expresó Gordon aludiendo que la solicitud no se hace para retrasar los procedimientos y que es un acto de buena fe.

Mientras, el fiscal Eduardo Beale, manifestó ante la jueza que los argumentos expresados en sala por la defense son los mismos que descartó el Tribunal Apelativo hace unos meses cuando se presentó una moción solicitando que se le permitiera a Medina Cardona tener un juicio por jurado, aun cuando ya había decidido que fuera por tribunal de derecho.

“No se puede permitir que él determine si vuelve a renuncia o no a un derecho porque él ya determinó y fue válido”, acotó Beale en sala mientras un calmado Medina Cardona escuchaba atento.

El representante del Ministerio Público insistió en que la petición de Medina Cardona atenta contra la sana administración de la justicia, busca dilatar los procesos judiciales y proyecta tener ausencia de buena fe.

Tras escuchar a las partes, la jueza González dijo que emitiría su decisión mediante una resolución por escrito. De igual forma, citó para el 11 de febrero una vista de estado de los procedimientos.

Al salir del tribunal, Medina Cardona, quien llegó a bordo de una guagua Acura color blanca en compañía de sus padres, se limitó a decir “buenos días”.

PUBLICIDAD

Un hombre que se encontraba cerca del área comenzó a gritar: “vas a pagar por lo que hiciste... eres un criminal... asesino”. El acusado no emitió ningún comentario.

“La justicia se va a dar”.

Por su parte, la mamá de Arellys, Nitza Ríos, confía en que el proceso judicial continúa y se haga justicia a la muerte de su hija.

“Es la segunda Navidad que no la tengo. Es muy duro no tener su abrazo, su presencia, pero Dios ha hecho otras cosas lindas, como darme un nuevo nieto de mi otra hija y eso ha hecho balance hasta cierto punto”, expresó Ríos frente al edificio de la corte, a donde también llegó Jensen Medina Cardona, el acusado por el crimen.

Medina Cardona se encuentra libre bajo fianza desde el 18 de diciembre tras prestar la fianza de $300,000.

Ríos mencionó que prefiere no pensar en la excarcelación de Medina Cardona.

“No le he dado mucho pensamiento a eso porque si le doy pensamiento me va a venir la tristeza de saber que mi hija no está y que él pudo disfrutar sus navidades junto a su familia”, expuso al indicar que ha encontrado fortaleza tras el nacimiento de una nieta que ha llenado de alegría a la familia.

“Tan pronto se dé el proceso y llegue a un final, mi hija va a poder descansar en paz y nosotros vamos a sentir un poquito de tranquilidad al saber que la persona que cometió estos actos está donde debe de estar”, manifestó Ríos.

Medina Cardona enfrenta un cargo por asesinato en primer grado y dos cargos por violación a la Ley de Armas.

Mercado Ríos murió la noche del 18 de agosto de 2019 al recibir un disparo en el cuello en Villa Marina, Fajardo. El incidente se dio en medio de un confuso incidente por un celular.