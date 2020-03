Tras varios días sin comparecencias públicas la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos, reapareció hoy ante las cámaras para explicar el porqué de su ausencia.

La imagen de Campos fue vista durante la teleconferencia pautada con los miembros del Task Force, creado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced para atender la emergencia provocada por el coronavirus COVID-19, para que atendieran preguntas de la prensa.

Casi al finalizar la teleconferencia- que se extendió por dos horas- la funcionaria fue presentada por el secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, Osvaldo Soto, quien la instó a dejar saber cómo se encontraba para disipar dudas surgidas sobre su salud luego que se supiera que había ingresado al crucero Costa Luminosa, el mismo en el que llegó la mujer italiana que dio positivo al COVID-19. Este fue el primer caso confirmado de la novel enfermedad en Puerto Rico.

“Yo reconozco la responsabilidad del cargo que ocupo. Y para evitar distracciones, para poder enfocarme en mi trabajo, el cual es crítico en este momento, yo decidí de forma voluntaria retirarme de mis apariciones públicas, limitar el contacto, trabajar de manera remota para poder enfocarme de lleno para servir al sector turístico”, dijo Campos quien aparentaba lucir en buen estado de salud, tal como reiteró desde su aislamiento social, uno que acogió antes de que la gobernadora firmara la orden ejecutiva que obliga a la ciudadanía a permanecer en sus casas.

La directora ejecutiva del DTPR también asistió al Día Nacional de la Zalsa, un evento en el que participó un médico panameño que también dio positivo al virus que hasta hoy ha afectado a más de 200,000 personas y ocasionado la muerte de más de 8,000.

“Yo me encuentro en buen estado de salud, no he presentado ningún síntoma asociado a ningún tipo de enfermedad, en especial, las asociadas al coronavirus”, agregó quien no se hizo la prueba diagnóstica del coronavirus pues no fue parte de las recomendaciones médicas que le hicieron expertos en el Departamento de Salud.

Aunque Campos siempre dijo que no presentaba síntomas asociados al coronavirus, sí aceptó sentir incomodidad porque la gente se alejaba de ella luego que se conociera que estuvo expuesta a un posible contagio del virus.