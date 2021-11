El principal ejecutivo de LUMA Energy, Wayne Stensby, reapareció este martes luego que el juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Anthony Cuevas, dejara en suspenso, pero vigente, la orden de arresto por no entregar en su totalidad los documentos solicitados por el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Energía de la Cámara de Representantes, Luis Raúl Torres.

El presidente del consorcio privado salió en la noche de la oficina de su abogado José Andreu Fuentes, localizada en la avenida Manuel Domenech en Hato Rey.

Salida de Wayne Stenby de oficina de su abogado. Estuvo aquí en todo momento. pic.twitter.com/7Ajp8qpyKm — Tatiana Ortiz (@TatianaOrtizTV) November 10, 2021

“Hoy, nosotros cumplimos en su totalidad con el tribunal y respetamos los tribunales de Puerto Rico. Sin embargo, seguiremos defendiendo a nuestros empleados y atendiendo el asunto más importante que es reestablecer el sistema de energía eléctrica restaurado en Puerto Rico”, expresó Stensby mientras Andreu Fuentes lo ayudaba a montarse en un vehículo para retirarse del establecimiento ante las cámaras de varios medios de comunicación.

Andreu Fuentes admitió a la prensa que el principal ejecutivo de la empresa encargada en administrar el sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica se encontraba desde las 3:00 p.m. en su oficina, sin embargo, al preguntarse si no le preocupaba que vieran a su cliente como un prófugo de la justicia, incluyendo el presidente de la Cámara Baja, Rafael “Tatito” Hernández, el licenciado dijo “¡hombre, no!”

Incluso, este indicó que Stensby, a través de su representación legal, “estuvo desde esta mañana, a primera hora, en conversaciones con el Tribunal y los alguaciles para entregarse voluntariamente”. No obstante, este indicó que la forma en que se ejecutaron las órdenes de la corte durante el día aguantó la detención del empresario canadiense hasta la suspensión.

“Ante el ojo público, no se supo lo que estaba pasando y se sabe ahora, el señor Stensby, desde esta mañana, estaba en disposición de entregarse, pero por las ordenes del Tribunal, no hubo que hacerlo, y se logró que el Tribunal no diligenciara la orden porque cumplió durante el día con lo que faltaba, y estaba en discusión durante todo el día”, sostuvo Andreu Fuentes.

“¡El que diga lo contrario, está equivoca’o, y las expresiones del presidente de la Cámara se dan en su posición de político, y los políticos dicen cualquier cosa!” gritó a la prensa.