El senador del Distrito de Guayama, doctor Carlos Rodríguez Mateo, radicó la Resolución del Senado 527 “para ordenar a la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud recertificar a todo aquel profesional de la salud, con la licencia vencida, que solicite la renovación, exceptuando el requerimiento de cursos de educación continua, y establecer la fecha límite de la solicitud”, se informó hoy mediante comunicado de prensa.

La solicitud de recertificación debe presentarse cada tres años y tiene que cumplir con una serie de requisitos, entre éstos, al peticionario se le exige aprobar 60 créditos de educación continua.

“Actualmente, el coronavirus (COVID-19) ha provocado una crisis sanitaria a nivel internacional, precisamente en los momentos en los que más necesitamos a nuestros profesionales del campo de la salud, entre éstos médicos, técnicos de laboratorios, técnicos de radiología y enfermeros”, hizo hincapié galeno, con basta experiencia en el terreno de la salud.

“En los últimos años, hemos perdido cientos de profesionales de la salud, quienes, por alguna razón, no ejercían su profesión… Esta medida les permitirá incorporarse a los equipos de trabajo de decenas de hospitales y clínicas donde serán de suma necesidad para palear la crisis sanitaria”, expuso.

Mientras tanto, el médico subrayó que hay que tener mucho cuidado con la fase de la reapertura del comercio en medio de la pandemia del coronavirus.

“Lo más importante no son las etapas de la misma, es el cuándo, Pues, el cuándo tiene que ver directamente con la taza de contagios y recuperación… Es de suma importancia tener en cuenta la cantidad de pruebas que se están haciendo en la Isla.. El cómo está muy bien, porque atiende el aspecto de la salud y la economía. Sin embargo, aún hay que hacer un esfuerzo mayor para tener una muestra más amplia de personas que se hayan realizado las pruebas”, expresó.

El legislador de la Mayoría Parlamentaria insistió en que “esta semana hay que hacer un gran esfuerzo por masificar las pruebas y tocar a la mayor cantidad de personas de una manera organizada para tener un cuadro claro de la tasa de contagios… El cuándo no puede ser criterio de la Gobernadora, sino de los salubristas. La decisión debe estar basada en datos estadísticos y salubristas”.

“En los Estados Unidos el indicador es que, durante 14 días corridos, no hayan aumentos. La realidad es que, en Puerto Rico, no están disminuyendo y no van a disminuir, porque, aquí, ahora es que se están haciendo pruebas”, finalizó.