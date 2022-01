El representante por el Distrito #14 de Arecibo y Hatillo, José ‘Memo’ González, rechazó la posibilidad de construir una planta de generación nuclear en el área del barrio Islote.

“Sencillamente no; en Arecibo no se va a construir ningún reactor nuclear. ¿Cómo es posible que alguien piense en la posibilidad de desarrollar un reactor nuclear en un área como el barrio Islote? Eso es algo poco responsable. Cuando en los Estados Unidos continentales no se ha construido una planta nuclear desde 1997, aquí hay un grupo que quiere explorar la construcción de este tipo de planta de energía. No lo voy a permitir”, señaló González.

PUBLICIDAD

En el día de hoy se reveló un estudio de la organización Proyecto Alternativo Nuclear, NAP por sus siglas en inglés, en donde se evalúa la construcción de pequeños reactores nucleares de agua ligera en el área del barrio Islote, así como en los terrenos de la antigua base naval de Roosevelt Roads en Ceiba.

“Realmente tenemos que cuestionar lo que está detrás de este estudio. Economías mundiales como Alemania están cerrando sus reactores nucleares. De hecho, este año termina la producción nuclear en ese país. Como dije, en los Estados Unidos no se ha desarrollado ninguna planta nuclear en 25 años y por alguna razón, este grupo de trabajo quiere hacerlo en Puerto Rico. Tengo un mensaje para ellos: en Arecibo no”, añadió el legislador del Partido Nuevo Progresista.

Solamente China, con una meta de construir 150 reactores nucleares en 30 años y Francia, cinco adicionales, se encuentran construyendo plantas nucleares en el mundo.

La NAP recibió una subvención de $1.6 millones por parte del Departamento de Energía federal para realizar los trabajos.

“Lo que debemos hacer es acelerar el cambio a energía renovable; impulsar proyectos de energía verde; no cosas irreales como una planta nuclear en un sector que es zona de tsunami. En Arecibo no”, culminó diciendo.