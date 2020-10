(The Associated Press)

Los grupos científicos y el “task force” médico recomendará a la gobernadora Wanda Vázquez Garced extender el horario de apertura de los negocios de 4:00 de la mañana a 11:00 de la noche, una apertura controlada de los chinchorros, así como ampliar los permisos de operación de los gimnasios, reveló este miércoles el catedrático de medicina de familia del Recinto de Ciencias Médica de la Universidad de Puerto Rico, Jaime Claudio Villamil; el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla; y el presidente de la Asociación de Comercio al Detal, Iván Báez.

Sin embargo, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, reveló que existen "diferencias significativas” entre el grupo científico y económico en cuando al pedido de ampliar el por ciento de ocupación.

Reveló que el “task force” económico pidió ampliar la ocupación a un 60%. La apertura actual de los restaurantes y negocios es de un 25%.

Las demás cláusulas de la Orden Ejecutiva que regula el comportamiento ciudadano y económico en medio de esta pandemia del coronavirus se mantendrían igual y tendría una vigencia de 28 días, señalaron los funcionarios a su salida de una reunión en el Departamento de Salud.

Claudio Villamil destacó que se ha hablado de esta apertura, ya que las cifras de coronavirus muestran cierta estabilidad y Puerto Rico se encuentra en nivel amarillo. Este color representa la segunda fase de alarma.

Pero, el presidente del Colegio de Médico dijo que el nivel de alarma es mucho mayor, pues así lo observa en los hospitales.

“Ellos no están todos los días en el hospital. Estamos en 72% de ocupación de intensivo. Hay hospitales que hoy suspendieron cirugías electivas que necesitaban intensivo, porque no tienen suficiente espacio. El COVID no es lo único que existe. Están aumentando dramáticamente los casos de dengue en Puerto Rico, que eso no lo va a ver Salud ahora. Lo va a ver en dos o tres semanas, en cuanto llegan los reportes. Pero, uno que está en el hospital todos los días, básicamente tu admites dengue y COVID”, reveló Ramos.

No obstante, estas recomendaciones de los grupos médicos y económicos tendrán que ser evaluada por la gobernadora, quien informará entre mañana, jueves, o el viernes, cuál será la nueva orden ejecutiva que regularía el coronavirus en la Isla. Estas medidas entrarían en vigor este sábado.

Al detenerse a conversar con la prensa, Baéz detalló que la petición de ampliar el horario de apertura de los negocios de 4:00 a.m. a 11:00 p.m. se le hace porque los comercios están en el inicio de la temporada alta por Navidad.

“Básicamente, lo que estamos recomendando hoy, luego de una reunión con el ‘task force’ médico, es que se extienda por cuatro semanas adicionales el periodo de apertura y, considerando que también viene una temporada alta, para evitar conglomeraciones, queremos extender también el horario de operación para tener menor tráfico en ciertos horarios”, señaló el líder de los comerciantes.

Claudio Villamil, por su parte, sostuvo que podría acontecer una apertura de los chinchorros.

“Nosotros queremos exhortar y que la gente pueda reunirse y congregarse con la distancia y con el mascaramiento. El chinchorro no debe penalizarse, porque, como hemos dicho, la gente consuma más alcohol que comida”, dijo

Sin embargo, la operación de estos negocios será regulada tanto por el Estado como por el municipio.

García Padilla, por ejemplo, reveló que los negocios se harían responsable de la congregación de personas sin el debido distanciamiento y sin el uso de mascarillas en sus predios. Además, el negocio tendría que cerrar operaciones si observa un cúmulo de personas mayor a las permitidas.

El alcalde también habló de regulación de horarios y vigilancia especial de parte del municipio para que se cumplan con las normas. De hecho, el protocolo que se evalúa lo redactó un epidemiólogo de Coamo.

“Incluye un horario más restringido, verdad, que los que no tengan capacidad en el espacio sea para llevar, que los que puedan comenzar a generar un tipo de venta de comida lo puedan hacer con unos permisos especiales, que el que tiene unos espacios limitados, pues, tiene unas restricciones mayores al que lo tiene más amplio, que el horario de cierre sea más temprano”, enumeró el alcalde.

En cuanto a los gimnasios, el doctor Claudio Villamil habló de una apertura a las 4:00 a.m. con una ocupación de un 50%.

Sostuvo que este acuerdo se ha llegado, porque no se ha encontrado que estos centros para ejercitarse sean motivo de contagio.

Para los políticos, entretanto, no se consideró la oportunidad de que puedan hacer caravanas ni ningún otro tipo de actividad de cara a las elecciones del 3 de noviembre.

Claudio Villamil enfatizó que todos estos eventos tienen que hacerse de manera virtual, pues son un riesgo de contagio.

Mientras, reveló que la apertura de las escuelas no se consideraría hasta el próximo semestre.