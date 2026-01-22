En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026), la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, fue distinguida con el Premio a Liderazgo Femenino en Turismo 2026, otorgado por la organización Women Leading Tourism, en reconocimiento a su liderazgo, visión estratégica y compromiso con el desarrollo de un turismo inclusivo y sostenible.

Se indicó que el galardón resalta la gestión de la mandataria en la promoción de políticas públicas que consolidan al turismo como un motor esencial para el desarrollo económico y social del país.

Tras recibir el reconocimiento, González Colón subrayó la importancia del turismo como una herramienta de transformación social.

“El turismo en Puerto Rico es mucho más que visitantes y cifras. Es empleo, oportunidades para jóvenes y mujeres, apoyo al empresariado local y bienestar para nuestras comunidades. Desde FITUR, seguimos proyectando a nuestra isla como un destino con propósito, estabilidad y visión de futuro”, expresó.

Con la presencia de Puerto Rico en FITUR 2026, el gobierno busca proyectar a la isla ante el mercado internacional como un destino competitivo, diverso y alineado con las tendencias globales del turismo responsable.

Asimismo, intenta fortalece la estrategia de posicionar al País bajo un modelo turístico que genera valor compartido y promueve el crecimiento económico sostenible.