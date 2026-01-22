En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026), la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, fue distinguida con el Premio a Liderazgo Femenino en Turismo 2026, otorgado por la organización Women Leading Tourism, en reconocimiento a su liderazgo, visión estratégica y compromiso con el desarrollo de un turismo inclusivo y sostenible.

Se indicó que el galardón resalta la gestión de la mandataria en la promoción de políticas públicas que consolidan al turismo como un motor esencial para el desarrollo económico y social del país.

Tras recibir el reconocimiento, González Colón subrayó la importancia del turismo como una herramienta de transformación social.

PUBLICIDAD

“El turismo en Puerto Rico es mucho más que visitantes y cifras. Es empleo, oportunidades para jóvenes y mujeres, apoyo al empresariado local y bienestar para nuestras comunidades. Desde FITUR, seguimos proyectando a nuestra isla como un destino con propósito, estabilidad y visión de futuro”, expresó.

Con la presencia de Puerto Rico en FITUR 2026, el gobierno busca proyectar a la isla ante el mercado internacional como un destino competitivo, diverso y alineado con las tendencias globales del turismo responsable.

Asimismo, intenta fortalece la estrategia de posicionar al País bajo un modelo turístico que genera valor compartido y promueve el crecimiento económico sostenible.