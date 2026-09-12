Desde repartir botellas de agua hasta desalinizar agua de mar, los soldados de la Guardia Nacional están activos en la emergencia que ha ocasionado la sequía.

La labor a favor del País también la realizaron durante el embate del huracán María o en los terremotos en el sur.

Ese sacrificio fue el que la gobernadora Jenniffer González Colón reconoció este sábado al compartir con los hombres y mujeres de la Guardia Nacional de Puerto Rico durante el Día de los Héroes 2026, celebrado en el Campamento Santiago, en Salinas.

Se destacó que es la primera vez en diez años que se realiza el “Heroe’s Day” y que participa un gobernador.

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Como comandante en jefe, González Colón agradeció a los soldados y aviadores que dejan sus hogares para cumplir misiones lejos de Puerto Rico, pero también a quienes permanecen en la Isla respondiendo directamente a las necesidades de nuestra gente.

“Cada vez que surge una emergencia, no tienen que cruzar un océano para servir. Ustedes están aquí, en su propia tierra. Lo hemos visto más recientemente, sirviendo y llevando agua a nuestra gente”, expresó la gobernadora.

Recordó que hoy en día hay unos 800 soldados y aviadores cumplen misiones fuera de Puerto Rico. Al mismo tiempo, otros sirven en nuestras comunidades apoyando la respuesta ante la situación del agua.

Como parte de esos esfuerzos, la Guardia Nacional ha distribuido 1,259,000 galones de agua y ha purificado y desalinizado otros 626,029 galones. Para González Colón, ambos escenarios representan una misma vocación, responder cuando se les necesita, ya sea a miles de millas de sus hogares o en una comunidad de Puerto Rico.

La celebración tuvo un significado particular al realizarse un día después de conmemorarse los 25 años de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

“A 25 años de los ataques del 11 de septiembre, creo que es más importante que nunca decirles gracias. Muchos de ustedes han defendido a nuestra Nación y servido en distintos lugares del mundo, llevando con orgullo el nombre de Puerto Rico. Gracias por su servicio y por dejar a sus familias y sus hogares cada vez que son llamados a servir”, sostuvo González Colón.

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La gobernadora estuvo acompañada por el ayudante general de Puerto Rico, general de brigada Carlos J. Rivera Román, y tuvo la oportunidad de compartir con miembros de los distintos componentes de la Guardia Nacional y sus familias. Durante la actividad también se reconocieron los 35 años del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico (FIGNA) y su labor de apoyo a los militares y las familias que también forman parte de cada misión.

Por otro lado, González Colón participó hoy en la sexta edición de la Cumbre de Liderazgo y Avance en Salud Comunitaria, donde destacó los trabajos realizados por su administración para fortalecer el sistema de salud en Puerto Rico. Además, resaltó su compromiso con los Centros 330 y con garantizar acceso a servicios de salud de calidad para la gente, independientemente de su condición económica.