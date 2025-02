El cementerio Las Mercedes de Ponce, donde reposan los restos del exgobernador Luis Alberto Ferré Aguayo, se transformó en escenario para la celebración del natalicio 121 del recordado humanista, músico, político, filántropo, ingeniero y empresario, en un evento que reunió a funcionarios de todos los niveles y admiradores de su obra pública y social.

Al destacar el legado de quien fue el tercer gobernador electo en Puerto Rico, muchos de los asistentes resaltaron la vigencia de un mensaje que ha trascendido generaciones, como un referente a la buena gobernanza y sentido de justicia, especialmente a los sectores más humildes.

La oradora principal del evento convocado por la organización Pensamiento Humanista don Luis A. Ferré, Inc., fue la gobernadora Jenniffer González Colón quien llegó con una hora de retraso a la ceremonia, amenizada por el Conjunto de Cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

En su mensaje a los presentes, entre estos, la doctora Tiody de Jesús, viuda de Ferré, la mandataria reconoció que “el que hoy estemos aquí celebrando su vida personas de todas las ideologías y de todos los partidos, es reflejo de su humanismo, su gallardía, su temple, pero también su entrega a Puerto Rico”.

“He venido en múltiples años a esta actividad que siempre la Fundación celebra, no olvidándose del mensaje de Ferré; trasciende la vida de cada uno de nosotros. Pero hoy es la primera vez que yo vengo de ocupar el cargo que también don Luis ostentó.

Eso a mí me da otra visión y quizá otra perspectiva de las cosas, no solamente para celebrar la vida del fundador del PNP que ahora yo presido.”, resaltó.

Tiody de Jesús, viuda de Ferré, coloca un arreglo floral. ( alexis.cedeno )

“Don Luis era un luchador incansable de la justicia social, de la igualdad y, a veces esos elementos se pierden en el discurso político y uno se acostumbra a gobernar o a liderar a base de lo que es lo mismo de siempre: el poder por el poder mismo y no la razón que nos lleva al poder que, es atender a los humildes primero”, sentenció.

Asimismo, comparó su trayectoria política, especialmente durante su aspiración a la candidatura a la gobernación, con el pensamiento expresado por Ferré Aguayo en el que alude a “que los humildes son los primeros”.

En esa línea, la gobernadora aludió a su orden ejecutiva “para convocar a todos los funcionarios electos y a todo el pueblo a que vayamos a Washington D.C. del 2 al 5 de marzo a celebrar la ciudadanía americana”.

Esto, con “un reclamo a la igualdad plena que, como puertorriqueños debemos ostentar en la capital federal y esa lucha hay que darla siempre, de frente, sin escondernos”.

La actividad reunió a políticos y figuras de distintas ideologías para honrar el legado del exgobernador de Puerto Rico. ( alexis.cedeno )

“En noviembre de este año (2024), la estadidad ganó en los 78 municipios de Puerto Rico; eso es un mensaje claro y contundente. Muchas veces hay políticos que prefieren reconocer aquellos números que le convienen y no los que el pueblo manda”, señaló.

Ante su señalamiento, González Colón argumentó que, “quien sacó más votos en esta elección no fue ningún candidato a la gobernación, no fue ningún candidato a la Cámara o al Senado (sino que) fue la estadidad”.

“La estadidad es en la papeleta, la más votada en la pasada elección y, sin embargo, aun con esos números contundentes hay quienes quieren contar los que no fueron a votar, las (papeletas) en blanco, las (papeletas) que se dañaron, como si eso fuera a cambiar el resultado de la elección”, denunció.

“Esa mezquindad política representa también la mezquindad en el corazón y la mezquindad en el alma de reconocer el movimiento de un pueblo que reclama una igualdad plena para satisfacer las oportunidades y los derechos que tenemos los puertorriqueños, no de mendigar sino aspirar a ser iguales. Y nosotros vamos a ser iguales”, aseveró.

Entretanto, recalcó en que “yo no tengo dudas que Puerto Rico se va a convertir en un estado. La pregunta es cuánto tiempo nos va a tomar lograrlo”.

“Don Luis A. Ferré, desde un principio estuvo claro en su misión, defendiendo un ideal, aun cuando políticamente era más fácil quedarse en su casa y no invertir, no caminar, no visitar, no hacer campaña; eso lo hace cualquiera. Cuando las condiciones están perfectas, todo el mundo lo hace. Es cuando las cosas están empinadas que se demuestran los líderes que quieren hacer cambios contundentes”, sostuvo.

Pase de batón

Asimismo, dijo que, “a nosotros nos toca coger ese batón y terminar lo que don Luis empezó”.

“No es casualidad que esto lo empezara Barbosa, lo recogiera don Luis A. Ferré y ahora le toca al resto del pueblo de Puerto Rico. Cuatro votaciones se han hecho y el pueblo ha decidido la estadidad y hay todavía algunos que quieren reconocer el voto de ellos, pero se niegan a reconocer el mandato inequívoco del pueblo de Puerto Rico a favor de la estadidad para todos los puertorriqueños”, mencionó.

Por su parte, la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre, destacó que, “en su natalicio número 121, (don Luis) sigue siendo un referente principal de amor, entrega y el sentido del deber para hacer lo correcto y perseguir las causas justas”.

“Hoy, a meses de lo que serán ya 22 años de su partida terrenal, el pensamiento humanista y ejemplo de vida de don Luis se mantiene más vigente que nunca. Su legado vive en las entrañas de nuestro gobierno, en su impresionante Museo de Arte (de Ponce), pero sobre todo en quienes lo recordamos y seguimos honrándolo, no solo con eventos como este, sino con la aspiración de seguir su modelaje y estilo. Un estilo caballeroso, pero firme para la política y, sensible pero apasionado para el servicio público y la vida”, agregó.

La ceremonia, que contó con la participación de senadores, representantes, legisladores municipales, exfuncionarios y excandidatos del Partido Nuevo Progresista, entre otros, culminó con una ofrenda floral como homenaje a la figura de Ferré Aguayo.