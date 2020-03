En siete de los nueve aeropuertos regionales bajo el manejo de la Autoridad de los Puertos (AP) no se han establecido protocolos preventivos para impedir la entrada de extranjeros que pudieran portar el COVID-19. No es hasta ahora, tras la activación de la Guardia Nacional, que se espera el inicio de vigilancia de estos puntos de acceso a la Isla.

Así lo confirmó a Primera Hora, Julio Narváez, presidente de la Hermandad de Empleados de Oficinas de la Autoridad de los Puertos y de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) Isla (Vieques, Culebra y Ceiba).

“Acabo de salir de una reunión donde estuve planteando esta preocupación porque sí, en efecto, hay muchas limitaciones en cuanto a protocolos. Ellos (AP) lo que establecen es que al ser algo que está sucediendo en la marcha, pues se van enmendando los protocolos y subiendo los niveles de precaución”, explicó Narváez. Bajo la jurisdicción de la agencia hay nueve aeropuertos regionales: Vieques, Culebra, Aguadilla, Mayagüez, Arecibo, Ceiba, Humacao, Isla Grande y Ponce. Y, según el presidente de la unión de empleados, al día de hoy, no existen protocolos para identificar la entrada de casos sospechosos de coronavirus ni mucho menos medidas cautelares para proteger a los empleados de esos aeropuertos. “Anterior a la conferencia de prensa de la gobernadora del día de hoy (ayer), no había un protocolo para los aeropuertos regionales. Sí lo había para los muelles. Después de la conferencia de prensa, la Autoridad de los Puertos me acaba de comunicar que tiene un protocolo, que a esta hora que estamos hablando no le ha sido comunicado al personal administrativo de estos aeropuertos. Decir que no lo tienen faltaría a la verdad porque sí me lo explicaron hoy (jueves), pero no se le ha transmitido a todo el personal administrativo”, confesó el líder sindical. En el caso de los aeropuertos Mercedita (Ponce) y Rafael Hernández (Aguadilla), Narváez confirmó que cuenta con personal federal siguiendo instrucciones establecidas por el gobierno de los Estados Unidos. No obstante, esto no ha ocurrido en las otras siete instalaciones aéreas. “El aeropuerto más propenso de que haya actividad de coronavirus es el aeropuerto de Isla Grande, porque recibe más vuelos privados de todas partes del mundo y no es un aeropuerto certificado por la 139 (ley federal que regula los aeropuertos). Por eso es más propenso a que haya riesgo de contagio más directo, al igual que los aeropuertos de Vieques y Culebra”, explicó el presidente. Añadió que al momento de esta entrevista “no se realiza ningún ‘screening’. El único ‘screening’ que hay es el general que el pasajero pasa por Aduanas”. No obstante, espera que ya mañana (viernes) se inicien los planes acordados en la reunión de hoy (jueves).

PUBLICIDAD

“La instrucción de la gobernadora es que en 24 horas se tenía que hacer todo este movimiento. Espero que ya mañana (hoy) cuando amanezca, ese personal (de la Guardia Nacional y el Departamento de Salud) estén allí. Parte del plan que nos presenta Puertos es evitar que nuestro personal sea el que atienda esto para evitar el contacto directo”, expuso el líder sindical, quien detalló que será el personal médico de la Guardia Nacional y el Departamento de Salud, quienes tomen la temperatura corporal a los viajeros, vigilen cualquier sintomatología y procedan a aislar cualquier caso sospechoso.

Inquietud entre los empleados

Son numerosos los empleados que llevan semanas preocupados a raíz de la falta de protocolos para el COVID-19 en los aeropuertos regionales, ya que ven entrar y salir extranjeros de países que se encuentran con altos niveles de contagio. “Es mentira que los aeropuertos regionales están preparados. No hay protocolos, no hemos sido adiestrados (los empleados). Los turistas entran y salen. ¡Han llegado tantos chinos y europeos!”, comentó un empleado viequense, quien aseguró que están “sumamente preocupados”. A su vez, el trabajador afirmó que en el aeropuerto de la Isla Nena no cuentan con los materiales básicos de higiene para cuidarse ante la posibilidad de que cualquier viajero porte el virus. “No hay ni papel de inodoro, jabón, no hay mascarillas, batas, guantes. ¡Claro que uno se va a preocupar! Ahora que la lancha (ATM) paró será mayor la cantidad de pasajeros, porque cuando paran las lanchas, todo el mundo se monta en avión. Esto es un caos, es preocupante porque juegan con la salud de nosotros”, dijo.

PUBLICIDAD

“Si fuera a describir en palabras el estado emocional de los empleados, es de histeria. Estamos bregando con un virus que es asintomático, puede estar en tu cuerpo y no muestra ninguna sintomatología”, indicó Narváez con relación a la preocupación de sus representados. “Las preocupaciones que llevamos como unión, es que nosotros tenemos conocimiento que el abastecimiento de ‘hand sanitizer’, guantes y mascarillas está bien limitado. Me contestaron que en el día de hoy (ayer) salieron las órdenes de compra con carácter de urgencia para que, a más tardar, mañana o el lunes tengamos el inventario al día. Habrá que ver si ocurre”, añadió. Por la seguridad de los empleados de Puertos y de toda la ciudadanía, Narváez exhortó a la agencia a cumplir con el mandato de la gobernadora. “Es urgente que este protocolo que acaban de establecer se implemente a la mayor brevedad y que se adiestre al personal de los pasos a seguir en caso de que algún personal o pasajero presente la sintomatología. Lamentablemente, estamos siendo reactivos y no preventivos. Mi exigencia a la Autoridad de Puertos es que seamos proactivos, porque estamos ante una pandemia”, concluyó el presidente, quien aseguró que no ha tenido comunicación con la administración de la ATM para hablar de los protocolos a establecer en los terminales de lanchas.