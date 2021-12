El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) reanudará el lunes, 20 de diciembre las visitas en aquellas instituciones correccionales que no tengan casos positivos de COVID-19. A su vez, la agencia notificó que también iniciarán las actividades educativas, religiosas, deportivas y culturales.

“Los mecanismos de control establecidos para contener el contagio de COVID-19 entre la población correccional, empleados y visitantes, luego de los brotes surgidos, así como las medidas y los protocolos vigentes, han demostrado ser efectivos. Luego de atender las recomendaciones del equipo asesor en asuntos de salud, determinamos reiniciar las visitas a confinados adultos. Estamos muy conscientes de que esta época navideña es una de reunificación familiar y queremos que tengan la oportunidad de ver a sus familias”, sostuvo la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón.

PUBLICIDAD

Entre las reglas establecidas por la agencia, las visitas familiares tendrán una duración de 30 minutos. Además, solo se autorizarána las visitas de dos familiares por miembro de la población correccional y se les requerirá presentar la tarjeta de vacunación con todas las dosis completadas al momento de registrarse a su visita. De no estar vacunados, se requerirá presentar un resultado negativo de prueba de antígenos o PCR-molecular con no más de 48 horas de haberse realizado la misma. No se aceptarán resultados de pruebas caseras.

“Los confinados tendrán una visita semanal en un horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Las visitas serán no contacto en todas las instituciones correccionales de adultos, aun cuando no existan casos de COVID-19 positivos. Tampoco se permitirá ingerir alimentos durante las visitas”, sostuvo Escobar Pabón.

Como medida de precaución, la secretaria informó que no se realizarán traslados entre instituciones, excepto aquellos validados por el Programa de Servicios de Salud Correccional.

La funcionaria también enfatizó que se cumplirá estrictamente los períodos de cuarentena y que permanecerán canceladas las salidas de confinados a trabajar en otras instituciones, áreas perimetrales y brigadas de Ornato y Embellecimiento. Asimismo, dijo que en aquellos casos que se requiera la salida de confinados a trabajar en áreas perimetrales, los directores regionales tomarán la determinación de autorizarlos o denegar su salida luego de consulta y validación por el Programa de Servicios de Salud Correccional.

“Hemos dado instrucciones para que la transportación de confinados se realice por cada institución y no se mezcle la población correccional de diferentes instituciones en un mismo vehículo. Es importante destacar que la población correccional utilizará las mascarillas quirúrgicas o KN-95 en todo momento, excepto cuando estén en su unidad de vivienda y no tengan contacto con empleados. Para garantizar que todos estén bien orientados, los educadores en salud y personal del Departamento de Salud continuarán ofreciendo talleres de orientación sobre el manejo de esta pandemia”, concluyó Escobar Pabón.