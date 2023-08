El ahora representante independiente, Luis Raúl Torres, informó que el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, lo despojó de la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía.

Torres catalogó de “revanchismo” la movida de Hernández Montañez y la atribuyó a su salida de las filas populares.

“Sin ningún tipo de comunicación o diálogo con mi persona, desde el estrado anunció que como me hice legislador independiente y como no había regresado al PPD y a la Delegación Popular me relevaba de la Presidencia de la Comisión y nombraba Presidente al legislado nuevo de Villalba. Que para permanecer en la Presidencia de la Comisión tenía que volver al PPD”, denunció el representante a través de una comunicación escrita en la que también cuestionó que los legisladores Lisie Burgos Muñiz, así como Ángel Peña y José “Memo” González presiden comisiones sin ser de la Pava.

“Seguiré haciendo mi trabajo ahora con más energía, esfuerzo, esmero dedicación, honradez y fiscalización. ¡El atropello de Tatito Hernández a mi persona, que trabajo constantemente no me intimida ni me detiene!”, sentenció.

Bajo la referida Comisión, Torres presidió importantes vistas públicas en las que se cuestionó al pasado presidente de LUMA Energy, encargada del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico-, Wayne Stensby. De hecho, hace una semanas, el mismo ente tuvo ante sí al nuevo presidente, Juan Saca, a quien abordó sobre los apagones constantes en la isla y los planes del consorcio para mitigar las interrupciones eléctricas.