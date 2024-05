René Marrero Rosado estaba en la arena política, pero nunca había aspirado a un puesto electivo. Ahora se lanza por la candidatura del Partido Popular Democrático (PPD) a la alcaldía de la Sultana del Oeste porque dice que “Mayagüez necesita un cambio”.

Trabajó de cerca en la campaña de Aníbal Acevedo Vilá a la comisaría residente en Washington y cuando el exgobernador presidió el PPD en 1997, Marrero Rosado fungió como administrador de la colectividad a nivel central. También participó en el comité que impulsó el referéndum de la llamada Quinta Columna en 1998.

Tiene un bachillerato en educación y una maestría en administración pública. Se jubiló del gobierno el año pasado y actualmente, tiene una licencia política de la Pontificia Universidad Católica, donde imparte una cátedra administrativa.

“Desde los 18 años estoy relacionado con la política y el gobierno. Mi papá y mi abuelo eran líderes de barrio y estuve envuelto en las campañas de Benjamín Cole y José Guillermo Rodríguez”, dijo Marrero Rosado, de 62 años de edad y quien se cataloga como soberanista.

“Nunca pensé que iba a llegar a esto. Estuve en el gobierno durante 27 años, fui ayudante general y director escolar en el municipio de Mayagüez”, dijo para mencionar que durante la gobernación de Acevedo Vilá se desempeñó como coordinador general del proyecto de Comunidades Especiales.

¿Por qué busca la alcaldía mayagüezana?

“Mayagüez ha pasado por una serie de sinsabores, hemos estado en la palestra pública de forma negativa, la situación a la que ha llevado José Guillermo Rodríguez a Mayagüez nos ha puesto en vergüenza y di el paso. Tengo una gran experiencia administrando, tengo una gran experiencia como jefe de agencia, tengo una preparación académica, no podía quedar callado y quiero volver a darle lustre a la administración municipal de Mayagüez. Por eso di el paso”, indicó Marrero Rosado.

Contrastó su candidatura con la de sus dos contendores primaristas, pues dijo que “ambos han estado tan cerca de José Guillermo que sería una continuidad y una complicidad de lo que ha estado pasando en Mayagüez”.

El profesor detalló que su campaña “es casa por casa”, en caminatas y en su página en las redes sociales.

“Llevo un año caminando por Mayagüez a todos los rincones con un equipo de campaña espectacular, 13 legisladores municipales aspirante de todas las carreras, desde médicos, líderes comunitarios, maestros, contables, secretarias, administradores. Hemos confeccionado un plan de gobierno que se llama Mayagüez 2035, que tiene un desarrollo de la ciudad poniéndola en un lugar que merece y llevándolo a donde estuvo en momento determinado, que fue la segunda ciudad de Puerto Rico después de la capital. Trabajaré duro para que eso ocurra”, prometió.

Se comprometió también en hacer una auditoría forense externa para “sacar debajo de la alfombra todas esas cosas que están tapadas” y en crear mediante ordenanza municipal un comité de ciudadanos que se encargue de seleccionar al administrador municipal.

Marrero Rosado alegó que tiene “el corazón del rollo” del electorado de la Pava en la Sultana del Oeste. “Esta es una primaria para los populares, después me iré a capturar el voto de todos los mayagüezanos”, sostuvo.

-¿Cómo describe usted a sus contrincantes primaristas?

“No catalogo a un contrincante u oponente o fuerte, o débil, puedo decir que ambos han estado ocupando posiciones electas, en el caso de Jocelyne Rodríguez ella fue electa (a la Cámara de Representantes) porque José Guillermo le regaló la posición, llevándola y cargándola para que fuera la representante y el alcalde interino por sucesión, está calentándole la silla al alcalde suspendido. Ellos han estado ligados a la palestra pública, uno por elección y otro por sucesión, pero realmente la fuerza de ellos estriba en cómo han podido tener la bendición del aparato municipal y ella, la bendición de Rafael “Tatito” Hernández”, dijo.

Según el aspirante primarista el caso judicial que pesa contra el ex alcalde influirá la candidatura de “Jocelyne Rodríguez porque en medio de su proceso, José Guillermo llegó hasta el comité del PPD y allí endosó a Jocelyne Rodríguez porque ella es la hija política y esa situación que él arrastra le va a repercutir a ella”.

¿Jesús Manuel Ortiz o Juan Zaragoza para encabezar la papeleta del PPD?

“Al momento no he decidido. Más cerca de la elección tomaré la decisión. Cuando presenten propuestas para Mayagüez me expreso”, indicó el profesor universitario.