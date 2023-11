Carlos Rodríguez Mateo ya oficializó su renuncia como administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), la cual será efectiva el viernes, 10 de noviembre.

El galeno y exalcalde de Salinas dimitió para poder presentar su candidatura al Senado por acumulación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), según confirmó a Primera Hora.

Aunque Rodríguez Mateo expuso que su salida del cargo llegó cargada de logros e importantes proyectos encaminados, como lo serán dos nuevos hospitales psiquiátricos, está enmarcada por una controversia en la que se le cuestionó el uso del cargo para hacer campaña política y haberle faltado el respeto a una periodista.

“Yo creo que esa situación humaniza. Todos los seres humanos tienen momentos difíciles, tienen unos momentos más llevaderos que otros. La realidad es que, en ese momento, yo me excusé con la periodista, me excusé con todo el gremio y continúo haciendo lo que tengo que hacer aquí, trabajar, verdad, mientras esté en ASSMCA para seguir mejorando las oportunidades, para tener mejores programas de salud mental para nuestra gente, de abuso de sustancias”, expuso sobre el traspié que atravesó el pasado mes.

De paso, Rodríguez Mateo rechazó que su cargo como administrador de ASSMCA lo haya utilizado como trampolín político, tras venir de una derrota electoral en las elecciones del 2020.

“No, yo utilicé esto como una gran oportunidad como salubrista para que toda esa deficiencia que señalábamos en el pasado en el sector de salud mental se pudieran ir corrigiendo. Y la realidad es que, vuelvo y te digo, con un trabajo en equipo, donde aunamos voluntades, logramos grandes cosas”, puntualizó.

A una semana de su salida del cargo, Rodríguez Mateo se encuentra en proceso de ultimar los planes que ha impulsado para la agencia que dirigió por alrededor de dos años y medio. Estos incluyen el que esta misma semana se le dio paso a la propuesta para la construcción de un nuevo hospital siquiátrico forense en Ponce con fondos federales, así como que ya está en etapa de estudios una nueva sede para el Hospital de Psiquiatría General, doctor Ramón Fernández Marina. Comentó que la instalación sería trasladada del Centro Médico de Río Piedras a los predios del Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau (HURRA), en Bayamón. La vieja sede, entonces, se transformaría en un programa residencial para el paciente psiquiátrico.

Otro proyecto está encaminado para que los usuarios de metadona puedan cambiar a un programa de buprenorfina.

“Tiene unas grandes ventajas en el sentido de que el paciente no tiene que venir diario a recibir su dosis. Primero, tenemos que reconocer que este paciente, verdad, el perfil del paciente de metadona es un paciente de escasos recursos económicos, que muchos de ellos adolecen de transporte, tienen que trabajar, y muchas veces se ven imposibilitados y descontinúan el tratamiento, porque al tener que venir todos los días a la clínica de metadona, no le permite cumplir con su trabajo”, explicó.

El cambio, entonces, permitiría al paciente realizar otras actividades, pues sólo tendría que ir a una clínica de ASSMCA una vez al mes,s egún indicó.

“El tratamiento con buprenorfina inyectado es una vez al mes puede venir a recibir la dosis. Así que eso le permite tener el espacio libre. Por el otro lado, eso traería una nueva oportunidad de nosotros recibir más ingresos, porque por ese tratamiento nosotros podemos facturar. Hoy, el paciente de metadona no se factura nada. O sea, que ese tratamiento (de buprenorfina) está cubierto bajo Vital, (el plan de salud del gobierno)”, sostuvo.

Además, Rodríguez Mateo indicó que dejó listo para la apertura el nuevo “hospital de alcohol”. Este estará en el Centro Médico de Río Piedras y se dirigiría desde allí un programa de desintoxicación de alcohol.

Mientras, incluyó en su listado de logros haber obtenido la acreditación de los tres hospitales psiquiátricos administrados por ASSMCA. Contó que cuando llegó al cargo estos hospitales no contaban con acreditación y no podían cobrarles a los planes médicos por los servicios que ofrecían.

Destacó, además, que han implementado un programa de visitas a los municipios para atender de manera integral la alta incidencia de enfermedades mentales, alcoholismo y drogadicción. Dijo que visitaron 60 de los 78 municipios.

También comentó que realizaron desde la agencia un programa de impacto en las escuelas, debido a que las estadísticas de la Consulta Juvenil 2020-2022 detectaron un aumento en el uso de la marihuana y del vapeo en jóvenes. Indicó que, de las 850 escuelas públicas, han visitado unas 700.

Otro de los logros destacados es que desde Puerto Rico se atienden las llamadas de los hispanoparlantes que buscan servicio de ayuda para la prevención de suicidio o en situaciones de salud mental a través del número telefónico 9-8-8 de la Red Nacional de Prevención de Suicidios en Estados Unidos.

Cabe destacar que año tras año la Línea PAS, que se puede acceder por el 9-8-8, a través del chat que ubica en su página cibernética o llamando a los números 1-800-981-0023 o TDD 1-888-672-7622, ha aumentado las llamadas atendidas. De hecho, para septiembre pasado ya se superó la cantidad total de llamadas atendidas en todo el 2022.

Según las estadísticas suministradas, para el 2022 atendieron 225,626 casos, de los cuales 13,297 eran por comportamiento suicida. Para septiembre de 2023, la cifra acumulada era de 278,155 casos, de los cuales 14,583 eran de comportamiento suicida.

Rodríguez Mateo señaló que, a pesar de que estas llamadas han ido en aumento, la cifra de suicidios ha disminuido a través de los años.

“Lo que quiero decir es que hay esperanza. Cuando llegamos aquí, te tengo que decir que mi primera experiencia cuando comencé en ASSMCA, en una visita a la comunidad, en estas reuniones con las comunidades de fe, mencionar la palabra suicidio era casi mencionar la palabra el diablo. O sea, eso era realmente algo totalmente negativo. Pues, comenzamos una campaña bien agresiva para que nuestra gente entendiese que el suicidio es prevenible, que el suicidio da unas señales de alerta y que, si le prestamos atención a esas señales de alerta, podemos salvar vidas. Así que yo creo que hay esperanza en el sentido de que mientras más se utilice la línea PAS, eso no es sinónimo de que más deteriorada está la salud mental, sino también puede ser sinónimo de que la gente está creando conciencia de que se puede buscar ayuda y que las condiciones de salud mental son tratables y que el suicidio es prevenible”, opinó.

A retomar la vida política

Tras hablar de sus proyectos, Rodríguez Mateo señaló que es “viable” para retornar a la política. Indicó que busca continuar sus aportaciones, pero a base de políticas públicas y leyes que beneficien a todo el país.

“En esta etapa de mi vida, me di cuenta también en el camino que muchos de los problemas que por décadas en el área de la salud mental y en el uso de sustancias se han denunciado en el país la solución no ha faltado porque no sepamos cuál es el problema o no sepamos cuál puede ser la solución. Muchas veces lo que falta son políticas públicas y legislación”, manifestó.

De inmediato, sostuvo que entre sus propuestas está la redacción de una nueva Ley de Salud Mental, atender el sinhogarismo, buscar solución a la fuga de profesionales de la salud, así como promover mejores condiciones de retiro para los servidores públicos.

“Yo creo que desde el Senado es una gran oportunidad para hacerle justicia a los servidores públicos. Es una gran oportunidad para hacerle justicia a nuestras enfermeras. Es una oportunidad para tratar de mejorar los servicios de salud en Puerto Rico, tanto públicos como privados, eliminando la práctica del parcho de legislar por presión pública o de legislar de acuerdo a cómo son los titulares de los periódicos esta semana y, realmente, identificando cuáles son todos esos factores que inciden en que estemos como estemos”, sostuvo.