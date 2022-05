El alcalde de Humacao, Reinaldo Vargas Rodríguez, suscribió esta noche su carta de renuncia a sus funciones con efectividad el 16 de mayo, luego de su arresto el jueves por agentes del Negociado Federal de Investigaciones bajo cargos de conspiración para cometer sobornos y comisiones ilegales, soborno y extorsión entre el 2017 al 2021.

Carta de renuncia del alcalde Reinaldo Vargas Rodríguez ( Suministrada )

“De conformidad con el Artículo 1.014 de la Ley 107 del 14 de agosto de 2020, según enmendada, presento mi renuncia al cargo de alcalde del municipio de Humacao con efectividad al 16 de mayo de 2022″, lee en su inicio la carta, que está dirigida al presidente de la legislatura municipal, Ángel Gabriel Rodríguez Medina.

Vargas Rodríguez sostiene en la misiva que la razón para su decisión se debe a que dedicará “todo mi esfuerzo al proceso que estaré enfrentando y a la vez brindarle la tranquilidad que necesita mi familia y la ciudadanía de Humacao. Por lo demás, solo puedo continuar deseando a usted y cada legislador y legisladora municipal el mayor de los éxitos en sus gestiones”.

Sin embargo, Rodríguez Medina aclaró que la carta no se recibió en la secretaría de la legislatura municipal, como estipulan las cláusulas que rigen en circunstancias de renuncia del alcalde.

“Se establece que el alcalde debe presentar su renuncia en la secretaría de la legislatura municipal y te puedo decir que a las 4:00 p.m., eso no había ocurrido. Y yo me fui más tarde... No llegó carta física ni correo electrónico, que ciertamente no debe ser el canal para ese trámite. Te lo puedo decir, que no había ocurrido”, indicó el presidente de la legislatura municipal de Humacao.