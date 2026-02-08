El jefe de gabinete del primer ministro británico, Keir Starmer, dimitió el domingo por el furor que ha causado el nombramiento de Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Estados Unidos a pesar de sus vínculos con Jeffrey Epstein.

Morgan McSweeney dijo que asumió la responsabilidad de aconsejar a Starmer que nombrara a Mandelson, de 72 años, para el puesto diplomático más importante de Gran Bretaña en 2024.

“La decisión de nombrar a Peter Mandelson fue equivocada. Ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y a la confianza en la propia política”, dijo McSweeney en un comunicado. “Cuando se me pidió, aconsejé al Primer Ministro que hiciera ese nombramiento y asumo toda la responsabilidad por ese consejo”.

Starmer se enfrenta a una tormenta política y a dudas sobre su juicio después de que unos documentos recientemente publicados, parte de un enorme alijo de archivos de Epstein hechos públicos en Estados Unidos, sugirieran que Mandelson envió información sensible para el mercado al delincuente sexual convicto cuando era secretario de Negocios del gobierno del Reino Unido durante la crisis financiera de 2008.

El gobierno de Starmer ha prometido hacer públicos sus propios correos electrónicos y otra documentación relacionada con el nombramiento de Mandelson, que, según afirma, demostrarán que Mandelson engañó a los funcionarios.

Mandelson, ex ministro del Gabinete, embajador y hombre de Estado del gobernante Partido Laborista, no ha sido detenido ni acusado.

Agentes de la Policía Metropolitana registraron el viernes el domicilio londinense de Mandelson y otra propiedad vinculada a él. La policía dijo que la investigación es compleja y requerirá “una cantidad significativa de recopilación y análisis de pruebas adicionales.”

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.