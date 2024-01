El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, presentó su renuncia al puesto, confirmó el gobernador Pedro Pierluisi mediante comunicado de prensa.

La dimisión del funcionario será efectiva el 31 de enero de 2024.

Según se indicó, su salida se debe a nuevos retos profesionales en la empresa privada.

“Francisco Parés Alicea ha sido un líder indiscutible en la transformación del Departamento de Hacienda para ser uno más ágil, confiable y ofrecer un mejor servicio a nuestra ciudadanía. La implementación de SURI, creando un sistema digitalizado de fácil acceso; el desembolso, en tiempo récord, de reintegros a los contribuyentes y el pago de los créditos a los pensionados y el crédito por trabajo son parte del legado que deja el secretario en la agencia. Reconozco que siempre ha estado dispuesto a dar el máximo para cumplir con los retos que le he encomendado para que Hacienda y nuestro sistema contributivo responda a las necesidades del pueblo. Agradezco su disposición, el compromiso y eficiencia, y le auguro éxito en el sector privado”, sostuvo el gobernador en declaraciones escritas.

Por su parte, Parés Alicea expresó que “nuevas oportunidades de crecimiento profesional e importantes cambios en mi vida personal me encaminan hacia otros rumbos. Culmino mis funciones como secretario de Hacienda y Principal Oficial Financiero del Gobierno, con la satisfacción de haber cumplido con la importante misión de servir a Puerto Rico. Dirigir el Departamento ha sido y siempre será la mayor distinción, como profesional y como puertorriqueño. La digitalización, los cambios estructurales que hemos implementado en la agencia y el trabajo en equipo que me acompañó en esta jornada, contribuyeron a lograr los resultados históricos que han encaminado a Puerto Rico hacia la estabilidad económica. Ese esfuerzo en equipo, siempre trascenderá a la figura de un secretario”, dijo Parés Alicea.

El secretario de Hacienda añadió que “los retos vividos en Hacienda nunca fueron obstáculos, más bien fueron una motivación y les garantizo que cada acción tuvo la intención de lograr una sana administración financiera y un sistema contributivo más justo para todos. Agradezco al gobernador Pedro Pierluisi por brindarme la gran oportunidad de servir a Puerto Rico, así como al equipo de trabajo que me ha acompañado en esta enorme responsabilidad. A mi familia, le estaré eternamente agradecido por el apoyo que siempre me brindaron. Hoy me merezco regresar con ellos. Gracias por todas las muestras de cariño y respeto que me han dado, a todos los llevo con el corazón; fue un gran privilegio servirles y jamás los olvidaré”.

Parés Alicea se destacó por simplificar y facilitar los procesos para que los contribuyentes pudiesen tener mejor acceso a los mismos. De igual modo, durante la pandemia, logró alcanzar cifras récords e históricas en los recaudos de contribuciones al fondo general. Además, logró eficientemente el desembolso de $4,247 millones en ayudas a los contribuyentes y participantes de los distintos programas de ayudas disponibles a raíz de la situación económica por el COVID-19, así como ayudas económicas para pequeños y medianos comerciantes. Parés Alicea también fue nombrado por el gobernador como Principal Oficial de Finanzas Públicas del Gobierno de Puerto Rico (CFO, por sus siglas en inglés).

El licenciado Nelson Pérez, fungirá como nuevo subsecretario del Departamento de Hacienda y asumirá el interinato de la secretaría, una vez Parés Alicea cese sus funciones. El licenciado Nelson Pérez cuenta con estudios en contabilidad y finanzas. Además, ha trabajado como subdirector de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf). Desde dicha agencia laboró con el proceso de reestructuración de la deuda del gobierno central para que Puerto Rico saliera de la quiebra. De la misma manera, ha trabajado, junto a Parés Alicea, para asegurar el cumplimiento y publicación de los estados financieros y desde el Departamento de Hacienda continuará encaminando todos los proyectos en la agencia.