El principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud, José Becerra, renunció a su cargo, anunció en la tarde de hoy, miércoles, el gobernador Pedro Pierluisi y el secretario Carlos Mellado.

Aunque no ha recibido una carta de dimisión, Mellado indicó que tomó como “una renuncia” las expresiones que realizó el epidemiólogo en su blog personal, Consultas Epidemiológicas de Puerto Rico (CEPUR), donde puso como condición que para continuar en el puesto necesitaba “un canal directo e independiente para comunicar la situación de la pandemia en el país”, así como una “autonomía científica”.

En las expresiones emitidas en una carta pública al secretario de Salud, Becerra se quejó por unas supuestas expresiones que le hiciera la jefa de Comunicaciones de la agencia salubrista, Lisdián Acevedo. Ctalogó como “inaceptable” que la relacionista profesional no tenía “preparación en salud pública” y que pretendía “establecer la estrategia del Departamento en respuesta a la pandemia”.

“Yo respeto al doctor Becera como científico, es excelente. Me enteré de que él había emitido una carta en su blog en la que decía que no aceptaba una serie de condiciones del Departamento de Salud. Muy lamentable porque en su trabajo yo no tengo ningún tipo de queja. No obstante, hay diferentes estilos y yo no comparto la opinión que él tuvo en ese blog”, indicó el titular de la agencia sanitaria del País en conferencia de prensa desde La Fortaleza.

Carta al Dr Mellado https://t.co/26KY23jsVH — José Becerra (@je_becerra) August 11, 2021

Mellado indicó que “la semana que viene” anunciará quién ocupará el cargo que creó el titular de la agencia en una reestructuración anunciada el pasado 19 de mayo en la que ideó dos nuevas estructuras organizacionales y nombrara a Iris Cardona como la principal oficial médico y a Becerra como el principal oficial de epidemiología.

“El norte del Departamento de Salud y mi norte es acabar con la pandemia... Yo no estoy para controversias”, aseguró el secretario.

No obstante, Mellado aseguró que las iniciativas que había comenzado Becerra en el Departamento continuarán y no quiso opinar sobre si la actitud de Becerra le daba la razón a los jóvenes expertos que han decidido salir de la agencia, en parte, por diferencias con el epidemiólogo.

Becerra volvió a ser protagonista de una polémica pública en horas de la mañana del miércoles luego que utilizara su blog personal de Consultas Epidemiológicas de Puerto Rico (CEPUR) para hacer acusaciones de “terrorismo mediático” y señalar de “inescrupulosa” la cobertura periodística que ha dejado al descubierto los cuestionables cambios que han ocurrido en el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC), tras la salida de la epidemióloga Fabiola Cruz, y en medio de un preocupante repunte de contagios de coronavirus.

Denuncia de fraude https://t.co/xhsNGrFRuY — José Becerra (@je_becerra) August 10, 2021

Posterior a las primeras declaraciones de Becerra, Mellad indicó en sus redes sociales que se reuniría con el epidemiólogo lo que ocurrió antes de su llegada a La Fortaleza.

“Las expresiones del Dr. Becerra no representan mi opinión. Aunque no son expresiones en su carácter oficial, él es un funcionario público. Dichas expresiones y ataques personales no representan el estilo del Gobernador ni el mío. Sobre el particular, tendré un diálogo con el Dr. Becerra. Nuestro deber es enfocarnos en atender la pandemia con vacunación y educación al Pueblo. Hoy en la tarde estaré junto al Gobernador haciendo anuncios importantes para atender los nuevos retos del COVID-19”, escribió en Twitter.

Sobre el particular, tendré un diálogo con el Dr. Becerra. Nuestro deber es enfocarnos en atender la pandemia con vacunación y educación al Pueblo.



Hoy en la tarde estaré junto al Gobernador haciendo anuncios importantes para atender los nuevos retos del COVID-19. (2/2) — Carlos Mellado López (@prsecsalud) August 11, 2021

Desde la llegada de Becerra a la agencia salubrista, surgieron denuncias sobre alegadas irregularidades, “falta de transparencia” por parte de la Oficina de Epidemiología e Investigación, así como el efecto que tiene sobre la población el no publicar información epidemiológica sobre COVID-19, como lo son los brotes.

Becerra tenía a su cargo los diversos sistemas de vigilancia como: el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC) y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica COVID-19 en las Instituciones Educativas, entre otros.