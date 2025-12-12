La carretera PR-803 en Corozal, afectada por 19 deslizamientos provocados por el paso del huracán María en el 2017, será reconstruida, anunció este viernes la gobernadora Jenniffer González Colón.

El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, explicó que estos deslizamientos se agravaron con el paso del huracán Fiona y otras lluvias.

Según se anunció en una conferencia de prensa realizada en el municipio, el proyecto para mejorar la vía se hará con una inversión de $8.9 millones con fondos de la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y un pareo del 10% de fondos del Programa Desarrollo Comunitario con Subsidio Determinado para la Recuperación de Desastres (CDBG-DR por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

Las obras se extenderán por un periodo de dos años, desde el kilómetro 0.3 al 8.0 de la PR-803, un corredor esencial para la movilidad de residentes, comercios y servicios de emergencia en la zona central de la isla. Impactará a una población estimada de 2,275 residentes de los barrios Palmarejo y Palos Blancos, además de fortalecer la conectividad hacia municipios limítrofes.

Entre otras cosas, la construcción incluye muros de gaviones y muros de gravedad, la restauración de taludes, repavimentación, mejoras al drenaje pluvial, relocalización de utilidades y la instalación de dispositivos de seguridad vial.

“Este proyecto en la PR-803 es una prioridad porque responde a una necesidad real de las comunidades de Corozal, que han convivido con deslizamientos y riesgos en este tramo desde el huracán María. Estamos invirtiendo en seguridad, y en devolverle a estas familias una carretera confiable y moderna. Seguiremos cumpliendo con cada municipio, como lo prometimos, adelantando proyectos que no pueden esperar”, expresó la gobernadora.