La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley varias medidas, entre ellas dos que asigna más de $9.4 millones a municipios de Puerto Rico para financiar obras, servicios esenciales, infraestructura y proyectos dirigidos a atender necesidades de sus comunidades.

Estas son las medidas convertidas en ley por González Colón:

1. Proyecto de la Cámara 891: Enmienda la Ley 154-2018, conocida como la “Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico”. La nueva ley busca fortalecer las herramientas disponibles para combatir el fraude, proteger los fondos públicos y atender la evasión de obligaciones económicas con el Gobierno. También aclara que se consideren violaciones la evasión o disminución de obligaciones de pagar o transmitir dinero o propiedad al Gobierno, armonizando la legislación de Puerto Rico con disposiciones del False Claims Act federal y la jurisprudencia aplicable.

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“Cada dólar que pertenece al pueblo de Puerto Rico tiene que ser protegido. Con esta ley fortalecemos las herramientas del Gobierno para combatir prácticas dirigidas a evadir obligaciones económicas con el erario y dejamos claro que no habrá espacio para actuaciones que perjudiquen los recursos públicos. Nuestro compromiso es con un gobierno responsable, transparente y firme en la protección del dinero de nuestra gente”, expresó la gobernadora.

2. Resolución Conjunta 54-2026: Designa un tramo de la carretera estatal PR-185, en Canóvanas, con el nombre de “Norman H. Dávila”, en reconocimiento a la trayectoria del narrador de carreras y voz de la hípica puertorriqueña por más de cinco décadas.

“Norman H. Dávila acompañó durante décadas a generaciones de fanáticos y se convirtió en parte inseparable de una tradición deportiva profundamente arraigada en Puerto Rico. Es más que merecido que su nombre permanezca ligado al lugar que fue escenario de tantos años de su extraordinaria carrera”, expresó la primera ejecutiva a través de declaraciones escritas.

3. Resolución Conjunta 55-2026: Ordena a la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT) a realizar un estudio abarcador sobre el desarrollo y construcción de una ciclovía a lo largo de la avenida Ana G. Méndez, en la carretera PR-176, en San Juan. La medida busca evaluar la viabilidad técnica, social y económica de establecer la ciclovía y promover una alternativa de movilidad activa, segura y sostenible para residentes y visitantes de la zona de Cupey.

“Continuamos promoviendo alternativas de transportación que permitan mejorar la movilidad y la calidad de vida de nuestras comunidades. Con esta resolución damos paso a la evaluación necesaria para desarrollar infraestructura que fomente opciones seguras y sostenibles para peatones y ciclistas, particularmente en una zona de gran actividad como Cupey”, expresó la gobernadora.

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4. Resolución Conjunta 56-2026: Asigna $4,728,265.90 para apoyar las operaciones, servicios esenciales, infraestructura y proyectos de desarrollo económico en municipios de Puerto Rico. Los recursos provienen de la participación municipal en los ingresos generados por las Máquinas de Juegos de Azar en Ruta. La medida dispone la distribución de esos fondos entre los municipios identificados en la resolución.

Estos son los municipios que recibirán fondos según la resolución publicada en Trámite Legislativo:

Aguas Buenas: $450,000

$450,000 Yauco: $450,000

$450,000 Corozal: $450,000

$450,000 Aibonito: $450,000

$450,000 Barranquitas: $450,000

$450,000 Maunabo: $450,000

$450,000 Cidra: $300,000

$300,000 Orocovis: $300,000

$300,000 Guayanilla: $714,132

$714,132 Las Marías: $714,132.95

“Nuestros municipios son el primer punto de contacto de miles de ciudadanos con el Gobierno y necesitan contar con recursos para continuar ofreciendo servicios de calidad. Con esta asignación ponemos fondos ya generados a trabajar directamente en nuestras comunidades, apoyando obras, infraestructura, seguridad y servicios esenciales para nuestra gente”, expresó la gobernadora.

5. Resolución Conjunta 57-2026: También asigna $4,728,265.89 a municipios para financiar obras y proyectos dirigidos a atender necesidades de sus comunidades. Los recursos provienen de ingresos generados conforme a la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar”. La resolución también autoriza la contratación de las obras correspondientes, el traspaso de fondos y el pareo de los recursos asignados.

Estos son los pueblos que recibirán fondos según la resolución:

Barranquitas: $200,000

$200,000 Camuy: $100,000

$100,000 Ceiba: $190,000.89

$190,000.89 Comerío: $50,000

$50,000 Corozal: $250,000

$250,000 Guayanilla: $200,000

$200,000 Hatillo: $250,000

$250,000 Lajas: $500,000

$500,000 Las Marías: $500,000

$500,000 Naranjito: $500,000

$500,000 Quebradillas: $50,000

$50,000 San Germán: $238,265

$238,265 San Juan: $1,200,000

$1,200,000 Utuado: $300,000

$300,000 Yauco: $200,000

“Nuestra administración seguirá trabajando junto a los municipios para que los recursos públicos lleguen donde hacen falta y se traduzcan en mejores servicios, infraestructura y oportunidades para nuestra gente. Cada inversión que hacemos en nuestros pueblos es una inversión para el desarrollo de Puerto Rico”, cerró diciendo González Colón.