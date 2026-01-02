Niños de los municipios de Ceiba, Vieques y Culebra recibirán este sábado, juguetes y regalos en el marco de la actividad ‘Reyes con el Pueblo’, organizada por la gobernadora Jenniffer González.

La celebración tiene como propósito llevar la alegría de los Reyes Magos a las familias de la región este de Puerto Rico.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, será el encargado de realizar la entrega en cada municipio.

El recorrido comenzará a las 10:00 a.m. en el Centro de Usos Múltiples de Ceiba, seguido por una visita al Centro de Usos Múltiples de Vieques a las 11:00 a.m. La jornada concluirá a las 12:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Culebra.

“Llevar la alegría de los Reyes Magos a los niños de las islas municipio de Vieques y Culebra, así como a Ceiba, es una experiencia única que nos llena de satisfacción. Ver la felicidad en los rostros de los niños cuando reciben sus regalos es algo que siempre recordamos con cariño”, expresó el líder legislativo en un comunicado.

Este evento de entrega de regalos es parte de la iniciativa ‘Reyes con el Pueblo 2026’, cuyo objetivo es seguir fomentando la tradición de los Reyes Magos a través de actividades comunitarias que incluyen la distribución de juguetes y un espacio de convivencia familiar.