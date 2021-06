El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes, Ramón Luis Cruz, radicó el Proyecto 863 que busca eliminar la multa de $15 que se impone cada vez que un conductor pasa por un peaje sin balance en su cuenta de AutoExpreso.

“Desde el primer día que se instaló el sistema electrónico en las estaciones de peaje, han sido miles los reclamos sobre multas mal otorgadas. Esto ha conllevado desde amnistías hasta varios cambios a la ley. Recientemente, la Autoridad de Carreteras anunció el reinicio del envío de multas a partir del primero de julio. Anticipamos que del mismo modo que ha pasado antes, al momento de renovar marbete serán muchos los ciudadanos que se encuentren con multas que no le corresponden”, explicó Cruz en declaraciones escritas.

“Para evitar eso de una vez y por todas, sometimos este proyecto que propone eliminar la multa de $15 emitida cada vez que se pasa sin suficiente balance y se sustituye una única penalidad de $25, así como el cobro de cualquier cantidad de peajes adeudados al momento de renovar el marbete”, precisó.

La medida que estará bajo la consideración de la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Pública de la Cámara, tiene varios coautores, entre ellos el presidente de esa comisión, Aníbal Díaz, además de Héctor Ferrer, Jorge Rivera, Sol Higgins y Domingo Torres.

Cruz aseguró que la propuesta no tiene impacto fiscal para el gobierno.

“El presupuesto de la Autoridad de Carreteras se basa en los ingresos por concepto de pago de peajes, no por ingresos a causa de otorgación de multas. Por ende, esta medida garantiza que mientras la agencia recibe la cantidad que le corresponde, el ciudadano no será multado injustamente por un sistema que ha demostrado que no ofrece garantías al conductor”, sostuvo.

A partir de julio reiniciarán las multas por violaciones al AutoExpreso, según informó el Departamento de Transportación y Obras Públicas.