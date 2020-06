El representante novoprogresista José Orlando “Memo” González Mercado indicó esta noche que no sabía que tenía el marbete vencido porque casi nunca utiliza su Jeep, a la que anoche le fue removida la tablilla tras protagonizar un accidente vehicular.

La Policía indicó que los hechos ocurrieron en el kilómetro 77.8 de la carretera PR-2. Según el director de la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía, Axel Valencia, el accidente ocurrió pasadas las 10:00 de la noche de ayer –en violación al toque de queda impuesto por la gobernadora Wanda Vázquez Garced– y fue ocasionado por una conductora que intentó abandonar la escena porque, presuntamente, no tenía licencia de conducir.

“El vehículo que utilizaba al momento de los hechos, es uno que he utilizado muy pocas veces durante los pasados dos años. De hecho, entendía que había completado el trámite del marbete, puesto que el nuevo certificado de inspección fue tramitado como correspondía. Fue un olvido involuntario de mi parte el no completar el proceso y así lo informé a los oficiales, quienes me alertaron de la situación”, manifestó el legislador del Partido Nuevo Progresista en declaraciones escritas.

A consecuencia del choque, resultaron con lesiones de carácter leve el legislador, su esposa y la conductora del otro vehículo. González Mercado indicó que “no hubo lesiones o traumar mayores”.

“Inmediatamente después de la colisión vehicular, y luego de asegurarme que no había heridas o traumas profundos en los involucrados que requiriera atención médica de urgencia, procedí a llamar a la Policía para reportar lo sucedido. Como ciudadano de ley y orden, espere hasta la llegada de la patrulla… Como expolicía conozco el procedimiento, así que cooperé en la remoción la tablilla del vehículo y esperé por la llegada de la grúa para transportar el vehículo hasta su estacionamiento regular”, contó el representante por el Distrito 14 de Arecibo y Hatillo.

Durante la mañana de hoy, González Mercado presentó el marbete y se le entregó la tablilla.

“Culminé el proceso y presenté el marbete a los oficiales del orden público a cargo de la querella sobre el accidente”, dijo.