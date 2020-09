(The Associated Press)

La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Maricarmen Mas Rodríguez, envió una serie de cartas a los ejecutivos de Amazon y otras empresas de ventas en línea solicitándoles que tomen acción para agilizar el proceso, así como compensar a los ciudadanos que han sufrido retrasos en las entregas.

Según dijo la legisladora. su acción se da ante las quejas de los consumidores de Puerto Rico sobre los atrasos, muchas veces de meses, en la entrega de mercancía comprada por Internet.

“Puerto Rico no puede estar a lo último de las entregas, como parece ser el caso con plataformas como Amazon.com. Por semanas hemos estado recibiendo muchas quejas de nuestros constituyentes, así como de personas de toda la Isla en referencia a los atrasos en la entrega de mercancía. Muchos casos, esos atrasos son de semanas y meses. Eso es demasiado. Este tipo de plataformas anuncian una fecha estimada de entrega que, sabemos puede correrse varios días, pero jamás dos o tres semanas. Debido a la pandemia, nuestros consumidores se están moviendo a comprar ‘online’ pero estos retrasos no anunciados al momento de comprar tienen un efecto negativo en el pueblo y el mismo se tiene que terminar”, señaló Mas Rodríguez, quien representa el Distrito 19 de Mayagüez y San Germán.

“Muchos consumidores pagan por productos anunciados en portales como Amazon.com porque, entre otros factores, existe una promesa de entrega en un día particular. Nuestra gente se abastece con eso en mente y retrasar los mismos por semanas es un abuso. En el caso particular de Amazon.com, ni tan siquiera los artículos promocionados para llegar en días por ser miembro de su servicio Prime, llega a tiempo. Esto se ve en otros portales también, pero el mayor volumen es de Amazon. La empresa tiene que asegurarse que lo que anuncia lo cumple y tiene que desarrollar e implementa, a la mayor brevedad posible, un programa de compensación a personas que no reciben su mercancía a tiempo y que luego se ven forzados en cancelar las ordenes porque tuvieron que adquirir esos bienes en otro lugar”, añadió la también presidenta de la Comisión Para el Desarrollo Integrado de la Región Oeste.

Según estudios de Adobe Analytics, las ventas ‘online’ en los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, han aumentado en un 55 por ciento desde mediados de marzo 2020, el momento en donde se declaró la pandemia de COVID-19.

Mas Rodríguez destacó el esfuerzo que está haciendo los empleados del Servicio Postal de los Estados Unidos en Puerto Rico, así como lo de los otros sistemas de entregas, pero recalcó que la culpa recae en las promesas erróneas que mercadean ‘online stores’; una práctica en contra del consumidor que se tiene que erradicar.

“Espero que el señor Jeffry Bezo, presidente de Amazon, así como los líderes de las otras empresas de venta de bienes por Internet, tomen cartas en el asunto y le den la prioridad que Puerto Rico merece. Basta ya de anunciar una fecha y llegar meses después, las necesidades se tienen en el momento, no a semanas luego. Puerto Rico se merece un mejor trato”, culminó diciendo la legisladora.