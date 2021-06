A pesar de las diferencias entre el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández y el presidente del Senado, José Luis Dalmau por el recorte de poderes a la Legislatura en la aprobación y puesta en marcha del Presupuesto, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodriguez dijo hoy que podría haber un acuerdo entre ambos cuerpos legislativos.

“Hay ambiente o hay flexibilidad para un poco mejorar el lenguaje”, expresó Santa Rodríguez a preguntas de periodistas en el Capitolio.

El legislador indicó que podría haber consenso en los cuerpos legislativos para mantener algunas de las disposiciones que permitirían que el gobernador Pedro Pierluisi no tenga que acudir a la Asamblea Legislativa para hacer reasignaciones de fondos, si los cambios son en una misma agencia pública.

También dijo que se busca la manera de mantener en el lenguaje de la Resolución Conjunta 144 de la Cámara que para tener acceso a fondos de emergencia, el Ejecutivo, además de tener el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), de alguna manera, cuente con el visto bueno de la Legislatura.

El jueves la mayoría popular en el Senado, acogió enmiendas de la minoría novoprogresista, sobre las prerrogativas del Ejecutivo para repartir el Presupuesto y modificó la versión que había aprobado la la Cámara el sábado 12 de junio. Los cambios fueron rechazados este viernes por el Presidente de la Cámara.

Santa Rodríguez sostuvo que si los cambios de partidas son en una misma agencia no habría necesidad de que estas modificaciones presupuestarias tengan que ser autorizadas por la Legislatura. “Por ejemplo, si la Secretaria de la Familia en vez de contratar psicólogos quiere contratar terapistas, que lo haga dentro de su presupuesto. Ahora, si hay cambios entre agencias, consúltenlos acá, porque eso fue lo que pasó con los cabilderos de la estadidad, que de una agencia cambió a otra”, sostuvo el legislador popular.

“La pregunta es qué quiere Fortaleza, que aquí salga un escándalo por esa dinámica de libertinaje del manejo del Presupuesto. ¿Cómo han salido los escándalos financieros aquí?, por las emergencias, porque vuelan todos los procesos”, reclamó. Santa Rodríguez alució a los escandalosos contratos tras el embate del huracán María, de White Fish, en la Autoridad de Energía Eléctrica y el fallido Programa Tu Hogar Renace, del Departamento de la Vivienda, así como, la compra fatula de pruebas del COVID-19 en el Departamento de Salud.

“En procesos de emergencias el Gobernador tiene que tener una libertad de hacer cosas, pero cuidado, porque de alguna manera tiene que rendir cuentas aquí. Yo no estoy en la disposición de ceder. Ese es el lenguaje que queremos que tarde o temprano tiene que pasar por aquí”, dijo el representante.

“Yo no puedo ser tan restrictivo para que una secretaria si en vez de comprar lápices quiere comprar bolígrafos no lo pueda hacer si no llega aquí. Yo no quiero llegar a ese extremo, pero no puedes dejar ese Presupuesto para que haga lo que le da la gana porque eso es un dictador o un rey”, agregó.

El monto total de presupuesto se mantuvo en Cámara y Senado en la suma de $10,112 millones, igual al recomendado por la JSF. Sin embargo, Santa Rodríguez dijo que el Senado hizo cambios adicionales entre partidas.

El cambio mayor en asignación de partidas que le introdujo el Senado a la medida presupuestaria es sobre la creación de un fondo de optimización e implementación en la gerencia de los municipios por un monto de $44 millones que ayudaría a neutralizar fondo de equiparación. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado dijo el pasado jueves que en el fin de semana trabajarían en la identificación de dónde saldrían los $44 millones. Esta asignación no ha sido avalada por la JSF al igual que la restitución de la partidas de $739 mil a la Orquesta Sinfónica y otros $15 millones para conceder aumentos salariales a los oficiales correccionales.

Santa Rodríguez dijo que desde el jueves se ha mantenido en comunicaciones con Zaragoza y el viernes “nos sentamos para entender los cambios específicos” que le hizo el Senado al Presupuesto. Sostuvo que la mayoría de los cambios fueron “enmiendas de sala”.

Indicó que hoy volvieron a reunirse en horas de la mañana para redactar una carta en conjunto a la JSF notificándole de los cambios.

“Queremos tener esa constancia porque mañana a las 8:30 a.m. tenemos reunión con la Junta”, sostuvo el legislador.